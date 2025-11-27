Descubre la regla 3-2-1: ¡No pierdas tu vuelo en los aeropuertos de EE.UU.!

Aeropuerto de Orlando Recomienda Llegar Temprano para Evitar Sorpresas en Acción de Gracias

Con la llegada del Día de Acción de Gracias, el Aeropuerto Internacional de Orlando sugiere a los pasajeros seguir la regla del 3-2-1, que apunta a mejorar la experiencia en un momento de alta demanda viajera.

Los aeropuertos de Estados Unidos están instando a los viajeros a que lleguen con suficiente antelación para evitar contratiempos y garantizar que los trámites se realicen sin apuros. Esta recomendación es particularmente relevante en períodos festivos como el Día de Acción de Gracias, que en 2025 se celebrará el 27 de noviembre.

La Regla del 3-2-1: Una Guía Práctica para los Viajeros

Según un comunicado del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), la regla del 3-2-1 es una estrategia sencilla para evitar demoras. El nombre se basa en tres principios clave que los pasajeros deben seguir para optimizar su tiempo en el aeropuerto. Adherirse a estos consejos permitirá a los viajeros anticiparse a cualquier imprevisto y tener un margen de tiempo suficiente para resolver problemas sin el riesgo de perder su vuelo.

Aumento en la Demanda de Vuelos por Festividades

Este año, se ha registrado un aumento del 2% en las reservas de vuelos con motivo de las festividades, según un informe de Cirium mencionado por CBS News. Este incremento abarca el período desde el 20 de junio hasta el 8 de octubre, y se espera que continúe en las próximas festividades, incluida la Navidad.

Documentación Requerida: Real ID y Otros Requisitos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha recordado a los pasajeros la importancia de contar con el documento Real ID, un requisito indispensable para los viajeros mayores de 18 años que vuelan dentro de EE. UU. y que planean visitar instalaciones federales. El incumplimiento de este requisito podría resultar en retrasos evitables. En una publicación reciente, la TSA advirtió: “¿Aún no tienes tu Real ID? Planifica con anticipación para no retrasar a otros pasajeros”.

