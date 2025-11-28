Título: Revelaciones impactantes en "La utopía del estándar": el nuevo libro de Juan Félix Marteau

Bajada: El reconocido experto en criminalidad organizada, Juan Félix Marteau, pone en tela de juicio las políticas argentinas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en su reciente publicación.

Juan Félix Marteau lanzó su libro La utopía del estándar

En un adelanto exclusivo, el diario digital Infobae presenta La utopía del estándar, la nueva obra de Juan Félix Marteau, destacado integrante del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Análisis crítico de las políticas argentinas

En su libro, Marteau plantea que las estrategias adoptadas por Argentina contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo son, en gran medida, ineficaces. Aunque el país es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde hace más de 25 años, las medidas implementadas no han logrado frenar el crecimiento de estructuras asociadas al narcotráfico y la criminalidad organizada.

La ineficacia del sistema actual

Según Marteau, los esfuerzos de los gobiernos han estado más enfocados en evitar sanciones internacionales que en abordar las raíces del problema. Esto ha llevado a que el sistema argentino, orientado hacia estándares globales, muestre inconsistencias que limitan su eficacia y capacidad operativa.

El optimismo superficial de los expertos

A pesar de la crítica, algunos especialistas mantienen una visión optimista, confiando en que con mayor compromiso institucional y respaldo político, Argentina podría reducir el impacto de las finanzas ilícitas. Sin embargo, Marteau cuestiona si este modelo internacional realmente sirve a los intereses del país.

El dilema de la estandarización global

Marteau sostiene que la adhesión a un sistema estandarizado, impuesto por poderes globales, limita la construcción de un modelo verdaderamente nacional. Este enfoque podría resultar ventajoso para naciones más poderosas, pero desatiende las necesidades y desafíos específicos de países como Argentina.

Desafíos y realidades del sistema financiero

El autor llama a reevaluar cómo las normas internacionales afectan el desarrollo de un sistema nacional eficaz en el combate a las finanzas felices. Según Marteau, muchos países, incluidas aquellas economías emergentes, luchan con la implementación eficaz de normativas globales debido a limitaciones estructurales y políticas internas.

Perspectivas futuras

Al concluir, Marteau propone un análisis más profundo de los mecanismos propuestos por GAFI y plantea que la solución a estas ineficiencias no depende solo de normativas globales, sino de un enfoque más holístico que contemple las realidades nacionales de cada país.