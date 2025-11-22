Descubre los Autos Usados Certificados de Ford en Amazon

La icónica automotriz Ford ha dado un paso audaz al asociarse con Amazon para ofrecer vehículos usados certificados, facilitando así una experiencia de compra más moderna y accesible para los consumidores.

En un movimiento innovador, Ford Motor Company ha anunciado el lanzamiento de una plataforma en Amazon para la venta de autos usados certificados. Este acuerdo permitirá a los compradores financiar sus adquisiciones de manera online, explorando una variada gama de opciones.

Una Compra Simplificada

Los interesados podrán navegar por la selección de autos usados certificados de Ford disponibles en concesionarios locales a través de la sección Amazon Autos. La empresa ha comunicado que este servicio está diseñado para que los usuarios conozcan las características de cada vehículo antes de realizar su compra.

Menos Papeleo, Más Comodidad

Este nuevo sistema promete transformar la experiencia de compra, permitiendo a los clientes realizar la mayor parte del trámite desde la comodidad de su hogar. Al finalizar la compra, los compradores podrán programar una cita para recoger su vehículo en persona, todo respaldado por la garantía de Ford Blue Advantage.

Inspección y Garantía

Ford asegura que todos los vehículos que venderá a través de Amazon serán sometidos a una rigurosa inspección antes de estar disponibles. Además, cada auto incluirá asistencia en carretera, ofreciendo mayor tranquilidad a los compradores.

Un Proceso Confiable

“Los clientes recibirán un auto que ha sido inspeccionado y reacondicionado, acompañado de una garantía Ford y puntos Ford Rewards, lo que representa una opción confiable para la compra de vehículos usados en línea», afirmó la compañía con sede en Dearborn, Michigan.

Expansión en el Territorio Estadounidense

Los autos usados certificados de Ford a través de Amazon ya están disponibles en ciudades como Los Ángeles, Seattle y Dallas. No obstante, la automotriz tiene planes de expandir esta oferta a más localidades en EE.UU. en los próximos meses.

Interés Creciente entre los Concesionarios

Recientemente, Ford ha recibido comentarios positivos sobre este programa. Entre 160 y 180 concesionarios han mostrado interés en unirse a la iniciativa, lo que podría aumentar significativamente su presencia en el mercado.

Escuchando a los Clientes

La empresa está comprometida a mejorar la experiencia del usuario. Por ello, está invitando a compradores y vendedores a compartir sus opiniones sobre el funcionamiento de esta nueva plataforma.

Mejoras en el Servicio al Cliente

Además, Ford ha dado a conocer su nuevo enfoque, denominado Ford Signature 2.0, que se centra en mejorar los servicios para sus clientes a través de cuatro pilares fundamentales.