Descubre los Parques Ocultos de Orlando para Una Aventura Familiar

La clase media argentina retoma los vuelos al exterior, y Estados Unidos se posiciona como su destino favorito, después de Brasil y Chile. Con alrededor de 60.000 pasajeros mensuales, los ecos de las distintas provincias resuenan en las playas y outlets de Florida, donde la aventura espera.

Más allá de Miami, vuelos a Orlando también son altamente demandados, con opciones de aerolíneas como Copa Airlines que facilitan una parada atractiva en Panamá. Prepárense, porque este verano no hay tiempo para superhéroes; las montañas rusas más desafiantes del mundo y encuentros cercanos con la vida marina están en el horizonte.

Un Viaje a lo Grande en Orlando

Orlando es sinónimo de experiencias a lo grande. Muchas agencias de viaje ofrecen paquetes que permiten un acceso ilimitado por 14 días a atracciones como SeaWorld y Aquatica, además de visitas a Busch Gardens en Tampa y un inolvidable nado con delfines en Discovery Cove.

Una Aventura Marítima

SeaWorld combina atracciones emocionantes con la posibilidad de conocer de cerca la fauna marina, incluyendo pingüinos que habitan en un hábitat especial. Desde su creación en San Diego en los años 60, el parque ha evolucionado para involucrar y educar sobre la conservación de especies.

Compromiso con el Cuidado Animal

A pesar de críticas pasadas, este año SeaWorld ha logrado realizar más de 41.000 rescates. La protección de manatíes, en particular, refleja su compromiso con la fauna local y global. El parque apoya a organizaciones de conservación en todo el mundo, ampliando su impacto más allá de sus fronteras.

Emociones en Movimiento

SeaWorld cuenta con ocho espectaculares montañas rusas, cada una diseñada para ofrecer una sensación única. Con Mako, la más alta y rápida de Orlando, y nuevas experiencias como Expedition Odyssey, cada visita se convierte en un emocionante viaje por las maravillas del océano.

Espacios para los Más Pequeños

Los más pequeños también tienen su lugar en Plaza Sésamo, donde se ofrece un ambiente de juegos y diversión que evoca recuerdos nostálgicos. Además, todos los parques presentan opciones de comidas ilimitadas, con atractivas experiencias gastronómicas, como cenar bajo el agua en Sharks Underwater Grill.

Refrescante Diversión en Aquatica

Un alto en los parques se hace necesario, y Aquatica es el lugar ideal. Este parque acuático ofrece una variedad de toboganes y áreas familiares con playas de arena. Las carpas con servicios adicionales permiten un día de relajación total.

Descanso Exclusivo en Discovery Cove

Para culminar la experiencia, nada mejor que Discovery Cove, un resort que limita el acceso a 1.000 visitantes diarios, garantizando atención personalizada. Aquí, las actividades como el buceo en arrecifes y el nado con delfines son inolvidables y hacen de este lugar un verdadero paraíso para descansar.

El turismo argentino está en pleno auge y las opciones de paquetes combinando parques y comidas hacen de esta experiencia un atractivo irresistible para las familias. Con una identidad local fuerte, los parques de Florida están listos para dar la bienvenida a los visitantes argentinos y ofrecerles una aventura inolvidable.