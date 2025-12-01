Descubre Poppi: la bebida de EE.UU. que promete mejorar tu salud intestinal

Poppi, la nueva sensación en bebidas, no solo está ganando popularidad en supermercados de Estados Unidos, sino que también se posiciona como la opción ideal para quienes buscan alternativas más saludables.

La bebida Poppi se ha introducido en los supermercados estadounidenses y es el tema de conversación por sus prometedores beneficios para la salud intestinal. Elaborada con prebióticos, vinagre de sidra de manzana y un bajo contenido calórico, promete ofrecer «todo el placer de un refresco sin los excesos,» según sus creadores.

Una Alternativa Saludable al Refresco Tradicional

En su sitio web oficial, Poppi se distingue de los refrescos convencionales, cargados de calorías vacías y azúcares. Esta bebida busca ser la opción perfecta para aquellos que desean el sabor sin sus repercusiones negativas sobre la salud.

Orígenes de Poppi: De Cocina Casera a Gran Éxito

La historia de Poppi comienza en un hogar de Texas, donde su fundadora, Allison Ellsworth, decidió emprender un camino hacia una bebida más saludable. Comenzó experimentando en su cocina con jugos de frutas y agua con gas, combinándolos con prebióticos, dando vida a una soda refrescante y nutritiva.

Presencia en el Mercado

Hoy en día, Poppi está disponible en una amplia variedad de supermercados como Target, Kroger y Whole Foods Market. Los consumidores también pueden hacer pedidos en línea en la página de la marca, con la opción de entrega rápida a través de servicios como Instacart.

Compromiso con la Sostenibilidad

Además de ser beneficiosa para la salud digestiva, Poppi asegura que todos sus envases son 100% reciclables, alineándose con una creciente demanda por productos sostenibles.

Un Éxito Acelerado

La marca nació en 2015 y, tras su participación en el programa Shark Tank en 2018, experimentó un notable crecimiento. Con el respaldo de celebridades como Post Malone y Kylie Jenner, Poppi se ha expandido rápidamente y en 2025 se unió a la familia PepsiCo.

Innovación en Sabores

Con una gama de sabores únicos, Poppi se propone redefinir el concepto de refresco saludable. Actualmente, está presente en tiendas de todo EE.UU. y continúa innovando en su oferta de productos.

Así que, si buscas disfrutar de un refresco que es tanto delicioso como saludable, Poppi se presenta como la opción perfecta. ¡No te quedes sin probarlo!