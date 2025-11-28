Descubre un Restaurante en Palermo: Menú por Pasos y Delicioso Costillar Asado

El mundo de la gastronomía argentina está viviendo un momento emocionante con la llegada de nuevos conceptos que reinventan el disfrute de la carne. ¿Estás listo para descubrir cómo la tradición se fusiona con la innovación?

Formatos novedosos están transformando la forma de disfrutar los cortes tradicionales. Un claro ejemplo es el omakase, donde el chef prepara sushi al instante frente a los comensales. Este enfoque se inspira en la experiencia de la parrilla argentina, llevándola a un nuevo nivel donde los detalles se vuelven protagonistas.

Innovación en la Parrilla: Más Allá de lo Convencional

Aplicar el concepto del omakase a la carne nacional abre un abanico de posibilidades para diversificar la oferta en los restaurantes contemporáneos. Es hora de dejar atrás las parrillas que priorizan la cantidad sobre la calidad, y comenzar a agregar valor, elegancia y emoción a la experiencia de degustar carne.

Restaurantes que Marcan Tendencia

La idea de transformar la forma de comer carne ya ha sido explorada en locales emblemáticos como Los Platitos y Lo de Coco. Estos restaurantes han servido como precursoras de una nueva forma de disfrutar la parrilla, que ha estado latente y esperando su oportunidad para brillar.

Un Nuevo Viento en la Gastronomía

En 2018, Alex Pels y Danielle Jenster, junto al chef Sebastián Cardamoni, decidieron abrir un restaurante de carne contemporáneo que cambiaría la manera de percibir este alimento. Su objetivo era que los comensales vivieran un “viaje cárnico” que involucrara todos sus sentidos.

Un Escenario Gastronómico Único

El lugar cuenta con una majestuosa parrilla situada en el centro, rodeada por una barra simétrica. Aquí, los cocineros se convierten en intermediarios entre el fuego y los comensales, quienes se sientan a escasos dos metros de las llamas y los aromas que emana la carne.

Interacción y Sabor: La Clave del Éxito

Los chefs no solo cocinan; también interactúan con los comensales, creando una conexión única. Ofrecen menús que pueden incluir hasta catorce pasos, donde cada plato es preparado bajo la batuta de Cardamoni y su equipo.

Delicias que Deslumbran

Entre los destacados se encuentra la berenjena al rescoldo, que combina su alma ahumada con ricota cítrica, maní tostado y hierbas frescas. Los langostinos patagónicos ofrecen una experiencia marina inigualable, complementados por un ceja de bife aromatizada y un costillar de asado que se deshace en la boca, finalizando con un panqueque de dulce de leche que es pura indulgencia.