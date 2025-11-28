Descubren cultivo de marihuana en departamento de Las 1008

Una intensa operación conjunta entre la Policía Federal Argentina y la Policía del Chubut resultó en la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de drogas. Más de medio kilo de cocaína y varios kilos de marihuana fueron incautados en el procedimiento.

A inicios de la semana, las fuerzas policiales llevaron a cabo varios allanamientos en el barrio 30 de Octubre, logrando capturar a cuatro sospechosos vinculados a actividades ilícitas relacionadas con las drogas.

Esta operación se originó tras una denuncia anónima y culminó seis meses de investigaciones. Según fuentes policiales, el caso se inscribe en el legajo Fiscal N° 88624/25 y se activó el 9 de mayo gracias a un aviso recibido a través de la línea 134.

La Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, bajo la dirección del Dr. Mariano Sánchez y la Dra. Nathalia Sandoval, asignó el caso a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

Detectando Actividades Ilícitas

La denuncia inicial alertaba sobre un grupo que operaba en contravención a la Ley 23.737 de estupefacientes. A través de diversas acciones, incluyendo vigilancia y grabaciones telefónicas, las autoridades pudieron establecer un patrón de comportamiento compatible con el tráfico de drogas en la zona.

Después de meses de investigación, se ejecutaron simultáneamente seis allanamientos: cuatro por parte de la Policía Federal y dos por la Policía del Chubut, incluyendo la División Drogas.

Resultados de la Operación

Durante los procedimientos, se desmanteló un invernadero clandestino de marihuana equipado con luces ultravioletas. Los agentes incautaron un total de cinco kilogramos de marihuana, siete teléfonos móviles, dos balanzas de precisión, y más de 763,000 pesos en efectivo, además de 739 gramos de clorhidrato de cocaína y municiones de diversos calibres.

Sospechosos y Detenciones

Mientras se realizaban los allanamientos, uno de los sospechosos fue detenido en un colectivo camino a Córdoba. La intervención se llevó a cabo en la terminal de Trelew

, donde la Policía Federal detuvo a este individuo. En total, se logró la captura de tres hombres, identificados como Luis E., Carlos R., y Hugo Z., junto con una mujer que se presentó ante las autoridades al no estar en su domicilio durante los operativos. Actualmente, dos de los detenidos se encuentran en Comodoro Rivadavia y el tercero en Rawson, todos bajo investigación judicial.