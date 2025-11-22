Descubren si el Bitcoin está a Buen Precio para Invertir

El Bitcoin vive momentos difíciles mientras su valor se desploma, generando un intenso debate en el mercado sobre si es el momento adecuado para comprar o si es mejor esperar a que se estabilice.

La criptomoneda más famosa del mundo ha sufrido una fuerte tendencia bajista, marcando una caída del 32% desde su máximo histórico de u$s125.000, alcanzado el 5 de octubre. Actualmente, se encuentra en un nivel que no veía desde abril, llevando a muchos a preguntarse cuál es la mejor estrategia ante esta inestabilidad.

Factores Detrás de la Caída

La drástica disminución en el valor del Bitcoin tiene múltiples causas. Según Julián Colombo, gerente general de Bitso, uno de los principales factores es la salida de inversores institucionales que han vendido sus ETF relacionados con esta criptomoneda. Asimismo, billeteras que parecían inactivas han empezado a liquidar posiciones, y las expectativas de posibles recortes en las tasas de la Reserva Federal también han influido en esta situación.

La Criptomoneda en su Fase Más Vulnerable

Un informe de Buenbit advierte que el Bitcoin se encuentra en su momento más delicado desde la crisis de liquidez de 2022, ya que ha caído por debajo de los u$s90.000, borrando más de un billón de dólares en valor de mercado de forma rápida y alarmante.

La reciente caída ha expuesto la fragilidad del rally del primer semestre de 2025, que se sustentó en fundamentos que han colapsado simultáneamente, como el exceso de apalancamiento y la debilidad institucional.

Bitcoin: ¿Es Hora de Invertir?

Los analistas sugieren que el actual «efecto bajista» podría persistir, recomendando esperar a que el mercado se asiente en niveles más bajos antes de invertir. «El análisis técnico indica que el Bitcoin aún puede descender, situando una resistencia en u$s76.000», señala Colombo.

Expectativas de Volatilidad

El impacto de esta caída ha sido profundo e inesperado. Los analistas están observando una migración de inversores de posiciones alcistas a estrategias defensivas, reflejando el cambio en la percepción del mercado.

Desde Buenbit también se destaca que el modelo CVDD, una métrica histórica, sugiere un posible piso estructural alrededor de los u$s45.500. Aunque esto no garantiza que el precio caerá a ese nivel, indica que, bajo condiciones extremas de liquidez, los antiguos holders podrían comenzar a vender.

Perspectivas a Largo Plazo

A pesar del clima actual, los expertos coinciden en que la narrativa del Bitcoin como «reserva de valor autónoma» permanece intacta. Sin embargo, es importante señalar que, a corto plazo, su actuación está íntimamente ligada a la liquidez global.

El aumento en la adopción institucional y la creación de más instrumentos financieros están conectando cada vez más el ecosistema cripto con el sistema financiero global, lo que podría aumentar la volatilidad en momentos de tensión económica.

En medio de este escenario, se afirma que el ecosistema cripto no está en colapso, sino en un proceso de reacomodamiento. A lo largo del año, los ETF han ampliado la base de inversores y las stablecoins han crecido, aunque el interés ahora parece estar más disperso.

Reflexiones Finales

A pesar de la coyuntura desfavorable, Colombo sostiene que, desde una perspectiva fundamental, los cimientos del Bitcoin se mantienen sólidos. «En algún momento el precio se recuperará, ya sea mañana o en un año, estoy seguro de que volverá a subir», concluye.