Descubren Sorprendentes Cambios en el Cometa 3I/ATLAS: Revelaciones de los Telescopios de la NASA

La NASA ha hecho un descubrimiento que ha dejado a la comunidad científica atónita: el cometa 3I/ATLAS está experimentando cambios extraordinarios en su color y estructura. Las últimas imágenes tomadas por los telescopios James Webb y Hubble revelan misterios sin precedentes sobre este visitante interestelar.

Un Cometa en el Punto de Mira

Recientemente, los telescopios James Webb y Hubble confirmaron cambios significativos en el cometa 3I/ATLAS. Las observaciones mostraron una cola extends de más de 56,000 kilómetros y una anti-cola apuntando hacia el Sol, compuesta por una mezcla de elementos inusual, lo que ha dejado a los científicos tratando de descifrar este fenómeno.

Un Fenómeno Sin Riesgo

Aunque el cometa no representa una amenaza para la Tierra, su estudio ofrece una oportunidad única para comprender mejor los visitantes interestelares. Con una velocidad de 57 kilómetros por segundo y una trayectoria hiperbólica, el 3I/ATLAS ha capturado la atención de científicos y aficionados por igual.

Nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS reveladas el 19 de noviembre

Comportamientos Inusuales

Investigadores del Instituto Max Planck y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han destacado que la evolución de la cola de este cometa, junto con la rica composición de CO₂ y la pérdida de masa observada, encaja con teorías de sublimación volátil en objetos del espacio exterior.

Elementos Químicos Sorprendentes

Este cometa también muestra características que rompen con los modelos tradicionales de cometas. Los gases que emanan un color verde, signos de carbono diatómico, indican una formación asimétrica que sugiere una emisión concentrada desde puntos específicos en lugar de un simple calentamiento solar.

Cometa 3I/ATLAS

Características Estructurales Únicas

Las observaciones han revelado que el núcleo del cometa presenta una forma esférica y compacta, a diferencia de las típicas formas irregulares de otros cometas conocidos. Además, análisis espectroscópicos han indicado una relación inusual entre níquel y cianuro, sugiriendo una composición química anómala.

¿Qué Nos Espera en el Futuro?

A pesar de los temores, la NASA ha confirmado que 3I/ATLAS no representa un peligro de colisión con nuestro planeta. Un reciente estudio ha detallado cómo se determinan los patrones de llegada de objetos interestelares, revelando que, aunque hay una probabilidad extremadamente baja, es esencial seguir monitorizando su trayectoria.