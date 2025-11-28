Desgarrador incendio en rascacielos de Hong Kong: al menos 83 muertos y cientos de desaparecidos

Tragedia en Hong Kong: Un devastador incendio deja decenas de víctimas

Un feroz incendio en un complejo residencial de Tai Po ha sacudido a Hong Kong, dejando al menos 94 muertos y cientos de desaparecidos. Las autoridades luchan por controlar la situación y recuperar a los atrapados.

Desarrollo de los hechos Desde el miércoles por la tarde, más de 700 bomberos han sido movilizados para combatir un incendio que comenzó en el complejo Wang Fuk Court. Las imágenes de las llamas y el humo que emergen de los edificios han conmocionado a la ciudad.

Rescate y tragedia en el lugar del incendio

Desde el inicio del siniestro, algunos residentes han quedado atrapados, y se estima que al menos 270 personas siguen desaparecidas. Se desconoce cómo comenzó el fuego, que rápidamente se propagó por andamios de bambú utilizados para las renovaciones del edificio.

Afectados y medidas de emergencia

El incendio, clasificado como de nivel cinco, se inició a las 14:51 horas locales y ha puesto a prueba las capacidades de respuesta del cuerpo de bomberos. Entre las víctimas se encuentra un bombero, Ho Wai-ho, de 37 años, quien fue hallado inconsciente tras perder contacto durante la operación.

Debido a las altas temperaturas dentro de los edificios, las labores de rescate se han visto complicadas. «La temperatura es extrema, y las condiciones son peligrosas», afirmó el subdirector del cuerpo de bomberos, Derek Armstrong Chan.

Negligencia y causas del incendio

Las autoridades han arrestado a dos directores y un consultor de la empresa encargada de las reformas, bajo la acusación de «negligencia grave». La policía ha encontrado paneles de poliestireno bloqueando ventanas en uno de los edificios, lo que podría haber favorecido la rápida expansión del fuego.

Impacto en la comunidad

Wang Fuk Court, construido en 1983, alberga casi 1.984 apartamentos y es hogar de alrededor de 4.600 residentes. Las condiciones de evacuación se complicaron con fallos en los sistemas de alarma y ascensores, lo que dificultó la huida de muchos, especialmente de los ancianos que allí residen.

La situación se torna más grave a medida que se reportan explosiones internas y problemas con las mangueras contra incendios que no alcanzan los pisos superiores del complejo de 31 plantas. Las autoridades han evacuado edificios cercanos y establecido refugios temporales para los afectados.

El uso de andamiaje de bambú en riesgo

Este incendio ha reavivado el debate sobre el uso de andamios de bambú en la construcción, práctica frecuente en Hong Kong, aunque considerada peligrosa por su potencial para propagar incendios. A pesar de su uso durante siglos, el gobierno ha planteado su eliminación gradual en favor de estructuras metálicas más seguras.

El incendio en el complejo residencial de Wang Fuk Court recordará a la ciudad el grave riesgo que estas prácticas representan. Las autoridades esperan un impacto duradero tanto en la comunidad afectada como en futuras regulaciones de construcción.