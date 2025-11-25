Desgarrador relato: ‘Vi cómo se llevaban a mi hijo a punta de pistola’ – La angustia de los padres por los niños secuestrados en una escuela católica de Nigeria

Secuestro Masivo en Nigeria: Desesperación entre Padres y Respuesta Gubernamental Cuestionada

Un reciente secuestro en un internado católico en Nigeria ha desencadenado una ola de angustia entre los padres de los estudiantes, quienes fueron testigos del aterrador ataque. La situación genera interrogantes sobre la efectividad de la respuesta del gobierno ante las crecientes amenazas de violencia en la región.

Impactante Secuestro en Papiri La noche del viernes, un grupo armado asaltó la escuela St Mary’s en Papiri, estado de Níger, y secuestró a 303 estudiantes y trabajadores, dejando a sus familias desoladas.

El Testimonio de un Padre Desesperado

Theo, un padre de familia que fue testigo del incidente, recordó cómo escuchó el bullicio de los secuestradores mientras llevaban a los niños «a pie, como pastores con sus rebaños». Dijo que los hombres estaban equipados con unas 50 motocicletas y, al no poder hacer nada para ayudar, se sintió impotente ante la situación. A pesar de llamar a la policía, cuando estos llegaron, ya era demasiado tarde para intervenir.

La Desinformación de las Autoridades

La Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) reportó el número elevado de secuestrados, contrastando con la afirmación de la policía local, que minimizó la situación al decir que solo unos pocos niños habían desaparecido. El gobernador del estado, Umar Bago, indicó que los números habían sido exagerados y culpó a las autoridades escolares por no cerrar el internado a pesar de las amenazas recibidas en el pasado.

La Indiferencia del Gobierno

El obispo Bulus Bawa Yohanna también denunció la falta de medidas de seguridad en la comunidad tras el ataque. Theo, junto con otros padres, han estado acampando frente a la escuela, demandando atención y acción del gobierno. «Nuestros hijos han sido secuestrados, pero el gobierno no presta atención», declaró, resaltando su frustración ante la indiferencia de las autoridades. Una madre, cuyos hijos están desaparecidos, expresó su tristeza y angustia: «Es mi único hijo, por favor, ayúdennos».

La Amenaza de Secuestros en la Región

Níger ha sido un punto clave para el secuestro con fines de rescate en Nigeria. Las acciones del gobierno para prohibir el pago de rescates han mostrado pocos resultados y han llevado a un aumento en la inseguridad. Las condiciones del estado de Níger, el más extenso de Nigeria, combinado con su geografía, han propiciado el crecimiento de bandas criminales que utilizan los vastos bosques como refugios.

Respuestas del Presidente Nigerian

El presidente Bola Tinubu canceló su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica para concentrarse en esta crisis, confirmando la recuperación de 38 fieles secuestrados en otro incidente. Tinubu aseguró que trabajará para garantizar la seguridad de los nigerianos y hacer frente a la creciente ola de violencia.

La Continuidad del Horror