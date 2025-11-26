Desmantelan banda que robó en el Louvre: Cuatro nuevos detenidos en Francia

Cuatro arrestos en Francia marcan un avance significativo en la investigación del impresionante robo de joyas en el Museo del Louvre. La captura del único prófugo del grupo abre nuevas interrogantes sobre la operación delictiva.

Este martes, la Fiscalía de París anunció la detención de cuatro individuos en diferentes localidades de Francia, cerrando un capítulo crucial en la investigación del robo de joyas más audaz en la historia del Louvre. Entre los arrestados se encuentra el cuarto miembro que permanecía fugitivo desde el asalto del 19 de octubre.

Capturas Clave y Perfil del Grupo

El sospechoso, originario de Aubervilliers, fue localizado en Laval (Mayenne) y ha sido puesto a disposición de la Dirección de Policía Judicial de París (DPJ-PP). Enfrenta cargos por robo organizado y asociación criminal. Con su captura, la policía considera que el grupo que perpetró el robo ha sido completamente desarticulado.

Más Detenidos en la Operación

Además del principal sospechoso, la brigada de represión del bandidaje (BRB) arrestó a otras tres personas: un hombre y dos mujeres cuyas edades oscilan entre 31 y 40 años. Las autoridades investigan su grado de implicación en el asalto, ya sea como cómplices previos o posteriores al hecho delictivo. Estas detenciones se suman a las tres realizadas entre el 25 y el 29 de octubre, todas relacionadas con antecedentes de robos y violencia.

El Impactante Modo de Operación

El robo, que tuvo lugar a plena luz del día, inició a las 9:30 cuando los ladrones utilizaron un montacargas en la entrada del museo, haciéndose pasar por trabajadores con chalecos amarillos. Lograron acceder a la Galería Apolo, de donde sustrajeron joyas valoradas en 88 millones de euros, incluyendo diademas y collares con diamantes.

La fuga se llevó a cabo en motocicletas de alta cilindrada, donde se halló ADN de uno de los delincuentes involucrados. A pesar de los arrestos, las joyas continúan en paradero desconocido, salvo la corona de la emperatriz Eugenia, que fue destruida y abandonada durante la escapatoria.

Investigaciones en Curso y Posibles Vínculos Internacionales

Los investigadores apuntan a un patrón común entre los sospechosos: todos viven en la misma zona y tienen conexiones previas. La fiscal Laure Beccuau destacó este caso como un ejemplo de cómo delincuentes con antecedentes menores pueden subir de nivel a delitos de alta complejidad. Se sospecha que algunas órdenes pudieron haber sido emitidas desde fuera del país, y hay investigaciones en curso sobre una posible conexión con redes criminales internacionales, incluso asociaciones con grupos de Rusia.

Siguientes Pasos en la Justicia

La investigación ahora está en manos de dos jueces de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS), que se encarga de delitos complejos. El principal objetivo es recuperar las joyas robadas, además de determinar el financiamiento y la dirección detrás del espectacular asalto.