Desmantelan redes de finanzas y criptomonedas tras rastreo de fondos

La reciente investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha destapado un entramado de corrupción y transferencias millonarias. El juez Sebastián Casanello ha ordenado una serie de allanamientos para seguir la pista de los fondos cuestionados, en medio de un escándalo que involucra criptomonedas y altos funcionarios.

El magistrado Casanello ha dado luz verde a múltiples operaciones para descubrir el rastro de dinero que presuntamente fue mal direccionado en contratos de ANDIS. Una transferencia se destacaba por su magnitud, superando los 150 millones de pesos. La situación se intensificó tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de Acceso a la Salud.



Miguel Ángel Calvete ordena girar 150 millones de pesos según los chats secuestrados por la Justicia.

A requerimiento del fiscal Franco Picardi, las fuerzas policiales están llevando a cabo operaciones en diferentes financieras y empresas. Diego Calvete, señalado como el cerebro de esta red, aparece en los registros como un actor clave en la manipulación de fondos en perjuicio del Estado.

Mientras tanto, tanto Spagnuolo como Calvete han decidido no declarar ante el juez. Su actitud ha intensificado el interés en los 13 otros implicados que fueron indagados, muchos de los cuales están relacionados con el manejo de dinero en efectivo.

El Grupo Museo Bajo la Lupa Las investigaciones se centran en Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, quienes están vinculados a empresas como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A., las cuales son consideradas como centros neurálgicos en el manejo de las finanzas según el fiscal.

Maniobras Sospechosas Las actividades del denominado “Grupo Museo” incluyen informes sobre operaciones financieras que podrían encubrir maniobras de lavado de activos. Atraían la atención antes de la renuncia de Spagnuolo, quien podría estar involucrado en sobornos.



Chat del denominado ‘Grupo Museo’ de Miguel Ángel Calvete tras el escándalo.

Investigaciones en Curso El juez Casanello ha mantenido varios detalles de la causa en secreto mientras se llevan a cabo las diligencias. Las licitaciones del programa PACBI están siendo evaluadas en profundidad.

Empresas como Génesis S.A. y Profarma S.A. fueron adjudicatarias de la mayor parte de los fondos, lo que ha contribuido a la sospecha de que estas licitaciones han sido manipuladas.

Rutas Financieras y Criptoactivos Calvete habría manejado sumas significativas de dinero en efectivo, algunas de las cuales fueron transferidas a cuentas vinculadas a criptomonedas a través de la aplicación NEBLOCKSHAIN. La pesquisa continúa con el congelamiento de cuentas relacionadas.

Las autoridades investigan operaciones financieras sospechosas entre ciertos proveedores y los altos mandos de ANDIS. El seguimiento de estas transacciones podría llevar a un descubrimiento más amplio de la corrupción en el sector.



Factura que el fiscal señala como posible encubrimiento de un giro de Miguel Ángel Calvete.

El conflicto se agrava conforme los fiscales examinan las transacciones y la interacción entre las empresas, revelando un esquema financiero más complejo.