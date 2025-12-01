Desnudo y ebrio causa caos en ruta chilena y ataca auto argentino rompiendo su parabrisas

Escalofriante Incidente en Ruta Chilena: Hombre Desnudo y Ebrio Genera Caos

Un extraño y perturbador evento tuvo lugar en la ruta CH-255, cerca de Punta Arenas, donde un hombre en estado de ebriedad causó estragos al recorrer la carretera completamente desnudo y hostigar a los automovilistas.

El insólito suceso se desarrolló en la senda hacia San Gregorio, donde el individuo, sin ropa y con un comportamiento errático, interrumpió el paso de varios vehículos. Entre ellos, una familia argentina que sufrió daños en su auto al ser atacado por el hombre, quien rompió el parabrisas.

Un Paseo Caótico por la Ruta

Testigos del incidente narraron que el hombre se paseaba por la calzada, deteniendo vehículos y, en ocasiones, incluso trepándose sobre ellos. Este comportamiento desmedido generó una lluvia de preocupaciones entre quienes transitaban por la zona.

Reacciones de los Conductores Afectados

Los automovilistas reportaron que el individuo se lanzaba sobre el asfalto y sobre los automóviles, generando un verdadero peligro en la ruta. “Te lo encontrabas de repente y era inevitable frenar; era una situación peligrosa”, comentó uno de los conductores afectados a medios locales.

Intervención de las Autoridades

Después de varios reclamos por parte de los automovilistas, Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond arribaron al lugar y lograron detener al hombre, quien mostró resistencia durante la intervención.

Detención y Cargos Formales

Inicialmente, el hombre fue llevado a una dependencia policial. Sin embargo, tras recibir la denuncia por los daños ocasionados al vehículo argentino, fue trasladado a una comisaría en Punta Arenas, donde quedó detenido.

Imputación de Delitos