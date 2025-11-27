Despedido de Essen: «Siempre estuve presente, nunca falté»

En un contexto de crisis laboral, un ex-empleado de la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto relata cómo su despido, junto con el de otros compañeros, es consecuencia de la caída en ventas de la empresa.

La situación de la fábrica de ollas Essen ha generado preocupación en la comunidad de Venado Tuerto, donde el desempleo se siente con fuerza. Pablo Cabrera, uno de los empleados despedidos, asegura que la clave del problema son las “falta de ventas” que enfrenta la empresa.

Testimonio de un Trabajador Despedido

“He sido un empleado leal, nunca falté y siempre di lo mejor de mí. Me halagaron justo antes de despedirme, así que no entiendo la decisión”, expresó Cabrera, quien había estado en la compañía durante cinco años.

El ex-empleado, que se desempeñaba en logística y luego en empaque, compartió su descontento a través de Radio con Vos: “Lo consideré muy injusto, ya que siempre cumplí con mi trabajo y estuve contento en la empresa”.

Creciente Inseguridad Laboral

Pablo también indicó que los despidos han sido una constante en la empresa: “A principios de año comenzaron a despedir uno o dos trabajadores. Luego, en los meses siguientes, fueron aún más. Antes de mi despido, hubo varios casos similares”, agregó.

Con un hijo y una mujer que tiene otra hija, Cabrera subrayó la difícil situación que enfrenta: “La empresa me pagó lo que corresponde, pero el mercado laboral está complicado. En los últimos dos meses, ha estado todo parado, sin oportunidades para adultos ni jóvenes”.

Un Cambio Abrupto

Analizando su situación, Cabrera comparó el impacto de su despido a “cortarse las piernas”. “Tenía una vida organizada y, de la noche a la mañana, todo se desmoronó”, concluyó, resonando su llamado de atención sobre la precariedad laboral en la región.