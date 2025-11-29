La noticia del cierre de la planta de Whirlpool en Argentina genera gran preocupación en el sector metalúrgico, que enfrenta un panorama sombrío por la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.

Un momento crítico para los trabajadores

El cierre de Whirlpool no es solo una mala noticia para la empresa, sino un golpe duro para todos los trabajadores metalúrgicos en Argentina. En 2022, la empresa destinó 52 millones de dólares a tecnología de vanguardia, lo que refleja que el problema no radica en la competitividad ni en la tecnología. La apertura indiscriminada de importaciones y el desplome del consumo son, sin duda, el combo letal que ha llevado a Whirlpool a decidirse por dejar el país.

Un cambio de rumbo preocupante

Whirlpool planea transformarse en importadora, lo que es desalentador para el futuro del trabajo en el sector. Muchos cuestionan qué pasará con la significativa inversión en robótica que la empresa ha realizado. Aunque se dice que dicha inversión se quedará en Argentina por ahora, la producción no se reactivará. Este contexto es reminiscentes de tiempos pasados, cuando las políticas de apertura afectaron negativamente a empresas como Banghó, resultando en miles de puestos perdidos.

Las consecuencias para el empleo local

La situación es alarmante: entre 3,500 y 5,000 puestos de trabajo en Rosario dependen del futuro de la producción de línea blanca. La historia muestra que, bajo pretextos de competitividad, se ha puesto en riesgo un sector crucial de la economía. Se teme que, si no se toman medidas, la industria local será desmantelada, dejando a la Argentina despojada de su base industrial.

Desindustrialización y sus efectos en la economía

El proceso de desindustrialización ya está golpeando a la Argentina, y el presente y futuro son inciertos. Esta situación generará problemas que se agravarán con el creciente endeudamiento del país. Antes de discutir sobre legislación laboral, es imperativo definir un proyecto productivo que dé sustento a los trabajadores mediante salarios justos.

El papel de los grupos industriales en la crisis

Durante reuniones con la UIA, Paolo Rocca advirtió sobre los desafíos del sector. Su información no es casual, lo que lleva a cuestionar la responsabilidad de grupos como Techint en la caída salarial y la recesión económica actual. La política salarial actual ha despojado a los trabajadores de su poder adquisitivo, lo que agrava la crisis del mercado interno y plantea dudas sobre la dirección que está tomando el país.

Contradicciones en las decisiones de los trabajadores

La delegada de Whirlpool mencionó recientemente que el personal se ha reducido drásticamente, desde 500 a solo 250 trabajadores. Este desasosiego lleva a reflexionar sobre las decisiones políticas que han llevado a votar en contra de sus propios intereses. Aunque la culpa no recae totalmente en la ciudadanía, es fundamental que los líderes tengan una comunicación clara sobre los desafíos que enfrenta el país en un contexto global cada vez más competitivo.