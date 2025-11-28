Despedidos de Whirlpool eligen a Milei: La explicación del líder de la UOM

La reciente clausura de la planta de Whirlpool en Pilar ha dejado a más de 200 trabajadores sin empleo, generando un fuerte impacto en el sector industrial argentino. Este cierre refleja una problemática más amplia: la desindustrialización y el deterioro del salario en el país.

El Contexto del Cierre de Whirlpool

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ha manifestado su preocupación por la situación actual de los trabajadores. Según Furlán, la falta de interés en defender un proyecto industrial se debe a la saturación del mercado con productos importados y la caída del consumo interno. «La industria en Argentina ya no representa un incentivo para los trabajadores», enfatizó en una reciente entrevista.

Impacto Inmediato en los Trabajadores

El cierre de esta planta no es un hecho aislado. En 2022, Whirlpool había invertido 52 millones de dólares en tecnología avanzada, lo que lleva a cuestionar el destino de esa inversión. La marca ahora se reorientará hacia la importación, lo cual plantea serias dudas sobre el futuro del empleo en la región.

Un Panorama Preocupante para el Empleo

Furlán advirtió sobre la posibilidad de que esta tendencia continúe, señalando que otros sectores de la industria, como la línea blanca, están en riesgo. De acuerdo a su análisis, la apertura indiscriminada de las importaciones podría poner en peligro miles de empleos en áreas como Rosario, donde la industria de línea blanca emplea entre 3,500 y 5,000 personas.

El Deterioro de los Salarios en la Industria

A medida que la situación laboral se complica, la discusión sobre los salarios se vuelve más relevante. Furlán argumenta que el círculo vicioso de la economía está siendo afectado por la caída de los salarios, lo que ha resultado en una recesión económica. El líder sindical sostiene que es fundamental restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores para revitalizar el consumo interno y, en consecuencia, la producción industrial.

La Relación entre Política y Trabajo

La relación entre los trabajadores y las decisiones políticas también está en el centro del debate. A pesar de verse afectados por la política económica, Furlán señala que algunos trabajadores todavía apoyan al gobierno actual, lo que refleja una compleja dinámica que merece atención.

Visión de Futuro para la Industria Argentina

Furlán también reflexionó sobre la necesidad de un proyecto industrial claro que ofrezca opciones de empleo digno y salarios justos. «La industria en nuestro país debería ser una alternativa viable para los trabajadores, donde puedan construir sus proyectos de vida», concluyó, enfatizando que el contexto global también exige que se proteja el mercado interno argentino.

El Reto de Proteger el Empleo Nacional

La realidad es que, en un mundo donde se compite por el empleo calificado, Argentina parece ir en la dirección opuesta al abrir sus puertas a importaciones que ponen en riesgo su industria nacional. La lucha por recuperar el sector industrial es más crucial que nunca.