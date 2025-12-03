Despido en el equipo de Kicillof por pedir la renuncia de Cristina Kirchner: ‘No hay lugar para librepensadores’

El reciente despido de Eduardo Felipe Vallese, asesor del Ministerio de Trabajo, traza líneas de división en el Partido Justicialista, revelando un ambiente político tenso en la provincia.

Walter Correa, Ministro de Trabajo de Axel Kicillof, tomó la decisión de desvincular a Vallese tras su intento de solicitar la renuncia de Cristina Kirchner como presidenta del PJ Nacional. Este acontecimiento añade una nueva capa a las fricciones internas del peronismo.

Motivos Detrás del Despido

Vallese, hijo de un reconocido militante peronista desaparecido, había solicitado ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral la renuncia de Kirchner, lo que provocó la inmediata reacción de Correa. En un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, el Ministro expresó: “He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor, tras una decisión inconsulta que no cuenta con mi aval”.

Una Crítica Abierta al Sistema

Correa manifestó su compromiso con el partido al señalar que “bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”. También enfatizó que la mayoría de los peronistas no respaldan la detención de Kirchner, a quien consideran víctima de una causa repleta de irregularidades.

El Contexto Político en la Provincia

Este lío no solo refleja tensiones personales, sino que también pone de manifiesto las luchas de poder dentro del justicialismo bonaerense. Correa y Kicillof parecen estar en una postura de confrontación con figuras como Cristina Kirchner y militantes de La Cámpora, liderados por Máximo Kirchner.

Kicillof y su Crítica al Peronismo Actual

En un evento reciente en la Universidad Nacional de Quilmes, Kicillof llamó a una mayor participación de la militancia, sin mencionar a Kirchner directamente, aludiendo a que “la situación que atraviesa el peronismo no se arregla con un pensamiento que baje de ningún lado”. De este modo, enfatiza la necesidad de un peronismo renovado y más activo en la política actual.

Un Llamado a la Juventud

El gobernador cerró su intervención instando a la juventud universitaria a «patear la mesa», un claro llamado a replantear la estrategia del justicialismo. Este discurso subraya el creciente interés por revitalizar el movimiento en un contexto político desafiante.

Faltas y Tensiones Emblemáticas

La ausencia de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y cercana a Kirchner, en el acto de Kicillof, también resalta las fracturas dentro del partido. Mendoza había expresado recientemente la necesidad de más apoyo financiero por parte del gobernador para su distrito, exacerbando aún más las divisiones.