Después de un fuerte rebote, vuelve a buscar los $100,000

Después de experimentar una caída que llevó su valor a $84.500, Bitcoin ha revivido su impulso y superado los $93.000. Los analistas ven factores que podrían catapultar la criptomoneda hacia nuevos máximos históricos.

Durante el fin de semana pasado, Bitcoin (BTC) sufrió una corrección que lo hizo caer a un mínimo de $84.500, pero rápidamente revirtió esta tendencia, alcanzando cifras superiores a los $93.000, de acuerdo a datos de Binance.

¿El Repunte de Bitcoin es Sostenible?

Este repunte ha generado un aire de optimismo entre los analistas del sector cripto. Michaël van de Poppe, fundador de MN Fund, señala que superar los $92.000 es «crucial» para el futuro del activo. Van de Poppe agrega que si Bitcoin logra sobrepasar los $100.000, podría establecer un nuevo récord histórico.

Por su parte, Nick Ruck, director de LVRG Research, reafirma que es probable que Bitcoin alcance la marca de seis cifras en los próximos meses, apoyado en condiciones macroeconómicas favorables.

Ruck menciona entre estos factores la expectativa de recortes en las tasas de interés en EE.UU. y un posible renacer de entradas a través de ETF, además de una creciente adopción institucional.

Soportes y Desafíos Técnicos

Desde el punto de vista técnico, muchos expertos coinciden en que la franja de precios entre $86.000 y $88.000 ha funcionado como un soporte clave en las últimas semanas, resistiendo más de sesenta pruebas sin ceder.

Por lo tanto, mantener este nivel es esencial para preservar la estructura alcista de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado.

La atención ahora se centra en si Bitcoin puede consolidarse por encima de los $92.000 y $93.000; de ser así, la narrativa sobre un aumento hacia los $100.000 podría reactivarse.

No obstante, si la criptomoneda no puede sostener esos niveles, algunos operadores advierten sobre la posibilidad de una nueva corrección.

Este episodio se desarrolla en un contexto delicado para el mercado cripto, marcado por semanas de fuertes liquidaciones en derivados y una fase de sobreventa con indicadores técnicos que apuntan a un agotamiento de vendedores.

El entorno macroeconómico global también comienza a mostrar signos de enfriamiento en las tensiones inflacionarias, lo cual podría llevar a ajustes en la política monetaria estadounidense, un escenario que muchos inversores consideran favorable para activos de riesgo como Bitcoin.