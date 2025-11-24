Desregulación de Armas: Un Riesgo Creciente Impulsado por el Gobierno

El gobierno de Javier Milei avanza en su controversial propuesta de desregulación del armamento, generando un intenso debate sobre la seguridad y la responsabilidad del Estado.

La Apertura de la Tenencia de Armas: Un Cambio Drástico

Desde su llegada al poder, Javier Milei ha apostado por la libre portación de armas, reduciendo la edad mínima de 21 a 18 años para ser propietario. Recientemente, ha comenzado a eliminar regulaciones que muchos consideran esenciales para la seguridad pública.

Desmantelamiento de la ANMAC y sus Consecuencias

Una de las decisiones más controversiales fue la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), reemplazada por un organismo con escasos recursos. Actualmente, se reportan menos de diez inspectores para controlar casi un millón de usuarios, lo que suscita serias dudas sobre la eficacia de los nuevos trámites digitales.

La Habilitación de Fusiles Semiautomáticos: Un Paso Peligroso

A partir del 6 de noviembre, el gobierno autorizó la tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles, un cambio que despierta preocupaciones sobre el uso y control de tales armas. Críticos argumentan que aunque se exija la acreditación de «usos deportivos», el marco legal permite interpretaciones que podrían abrir la puerta a un uso indebido.

Reacciones desde el ámbito judicial y social

La situación ha desatado críticas no solo de ONGs abocadas al desarme, sino también de expertos legales. El fiscal Gabriel González Da Silva señala que el nuevo enfoque simplifica el acceso a armas semiautomáticas, poniendo en riesgo la seguridad pública y dejando en claro que el Estado exige menos para armarse que para identificarse.

El Vínculo del Gobierno con Empresas del Sector

A medida que se reducen las regulaciones, el gobierno parece acercarse cada vez más a Bersa, una importante empresa armamentista local. Con políticas que favorecen a la industria, expertos advierten que esto podría llevar a una expansión del negocio de armas en el país, lo que plantea serias interrogantes sobre la dirección de la seguridad nacional.

Las Demandas de Mayor Control y Responsabilidad

Activistas y algunos legisladores han comenzado a exigir un debate más profundo sobre la regulación del armamento. Con el acceso más fácil a armas semiautomáticas, la inquietud sobre la seguridad pública continúa creciendo entre los ciudadanos argentinos.