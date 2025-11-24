Detenido Axel Araneda: prisión preventiva por asesinato de madre, hija y dos nietas en Río Negro

Trágico Accidente en Ruta 22: Conductor Imprudente Causó Cuatro Muertes

Un devastador accidente en la Ruta Nacional 22 ha dejado a una familia sin vida y al responsable bajo prisión preventiva. Los detalles emergen a medida que avanza la investigación.

En un trágico episodio ocurrido en el kilómetro 1203 de la Ruta Nacional 22, entre Fernández Oro y Allen, el conductor Axel Araneda enfrenta graves cargos tras embestir a una familia que se encontraba detenida en su vehículo. En el accidente, cuatro personas perdieron la vida, y aunque Araneda resultó con heridas leves, ahora se encuentra en prisión a la espera de que concluya la investigación, que se estima llevará cuatro meses.

El Impacto del Accidente

Las pericias indican que Araneda, de 30 años, conducía su camioneta Volkswagen Amarok a una velocidad alarmante de 170 km/h, además de estar bajo los efectos del alcohol y posiblemente de drogas. Este individuo, que ya contaba con antecedentes penales relacionados con narcotráfico, fue imputado por homicidio cuádruplemente agravado en una reciente audiencia judicial.

Las Víctimas del Sinestro

Las víctimas del accidente fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Karina Gutiérrez Cocuzza y sus dos nietas, de 6 y 4 años. Según los informes, fallecieron por inhalación de humo tras el impacto que hizo que su vehículo se incendiara.

Audiencia Judicial y Responsabilidad

Durante la audiencia, la fiscalía resaltó que la conducta imprudente de Araneda fue la causa principal del accidente, mientras que la defensa intentó desviar parte de la responsabilidad hacia las víctimas, que se encontraban paradas en la ruta. Sin embargo, la fiscalía argumentó que múltiples vehículos podían haber evitado la tragedia, cuestionando así la validez de la defensa presentada.

Antecedentes del Imputado

Axel Araneda, apodado «Chinito», había sido liberado previamente bajo condiciones tras haber sido condenado por narcotráfico. Su imprudente comportamiento la noche del accidente fue documentado en redes sociales, donde publicó una selfie minutos antes del siniestro, mostrando un estilo de vida ostentoso y desinhibido.

Investigación en Curso

Las autoridades están recopilando pruebas adicionales, incluidos registros de cámaras de seguridad y datos de redes sociales, para profundizar en la investigación que rodea este trágico suceso. La fiscalía ha solicitado prisión preventiva, considerando el riesgo de fuga de Araneda, así como su historial delictivo.

El impacto de esta tragedia ha dejado una huella profunda en la comunidad de la zona norte de la Patagonia, que llora la pérdida de una destacada profesional de la salud y su familia.