Detienen a hombre por vandalizar la Catedral de Buenos Aires

Caos en la Catedral Metropolitana: Hombre provoca disturbios en pleno microcentro

Un insólito episodio tuvo lugar el miércoles por la noche, cuando un individuo, aparentemente con problemas de salud mental, irrumpió en la Catedral de Buenos Aires. Su accionar desató el caos al arrojar objetos hacia los transeúntes, lo que llevó a las autoridades a intervenir rápidamente.

Alrededor de las 21 horas, los vecinos y peatones en la esquina de San Martín, en pleno microcentro, se encontraron con un espectáculo desconcertante: un hombre arrojando vidrios y cerámicas desde una ventana de la Catedral Metropolitana hacia la calle.

Operativo de Seguridad Inmediato Las fuerzas de seguridad de Buenos Aires, incluyendo bomberos y policías, actuaron de forma ágil para contener la situación. En cuestión de minutos, lograron reducir al individuo, quien fue finalmente atrapado en una terraza del templo, donde se había refugiado tras su descontrolada acción.

Investigación en Marcha Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar cómo el hombre logró acceder a la Catedral y permanecer en su interior después del horario de apertura al público. Fuentes del operativo indicaron que se están revisando las circunstancias que permitieron que se trasladara a otros salones del templo, desde donde podía arrojar objetos al exterior.