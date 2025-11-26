miércoles, noviembre 26, 2025
Detienen a joven por amenazar con un cuchillo a otro

Confusión en Trevelin: Menor Intenta Atacar a Otro Joven Durante Celebraciones

Un incidente alarmante ocurrió en Trevelin mientras se conmemoraba el aniversario de la llegada del Coronel Fontana. El atacante fue rápidamente contenido y entregado a su madre tras el altercado.

El episodio se desarrolló cuando un joven menor de edad intentó agredir a otro. Durante la confrontación, el agresor sacó un cuchillo, lo que generó una rápida reacción del personal de seguridad presente en el evento.

Incidente en Trevelin

Al observar la llegada de la policía, el menor intenció escapar, pero rápidamente fue interceptado y reducido por las autoridades. Luego de su aprehensión, se le realizó un examen médico como parte del protocolo.

Finalmente, siguiendo las directrices de los funcionarios judiciales, el joven fue restituido a su madre, quien se hizo cargo de la situación.

