Día 716: Vaca Muerta, clave pero insuficiente

La disparidad entre potencial y realidad en el desarrollo argentino quedó en el centro del debate en la reciente conferencia "Una Argentina Productiva es Posible", donde se analizó el futuro del país a través del prisma de Vaca Muerta y sus recursos naturales.

“Sin Vaca Muerta no se puede, y con Vaca Muerta solo no alcanza”, afirmó la periodista Luciana Vázquez en un evento que generó un ferviente análisis sobre las perspectivas de crecimiento del país. Esta declaración resuena profundamente en un contexto donde Vaca Muerta se ha convertido en el símbolo de las oportunidades económicas, abarcando no solo el yacimiento de hidrocarburos de Neuquén, sino también recursos como el litio y el cobre.

Expectativas de Crecimiento y Desigualdades

Durante la conferencia, la narrativa de la “Tierra Prometida” fue evocada, comparando la esperanza de un futuro próspero con la travesía del pueblo de Israel hacia un hogar anhelado. En este sentido, Vaca Muerta representa esa promesa de abundancia, pero ¿realmente será accesible para todos?

Una Promesa con Dificultades

La tierra «que mana leche y miel», como se menciona en los textos bíblicos, se convierte en un paralelo para reflexionar sobre la estructura socioeconómica de Argentina. Se plantea que, a pesar de los augurios de crecimiento económico, la promesa de Vaca Muerta podría no ser igual para todos, generando ganadores y perdedores en el proceso.

La Visión Contrastante de los Actores Políticos

Las opiniones sobre Vaca Muerta varían. Algunos, como Ricardo Arriazu, ven en su explotación un cambio macroeconómico significativo, anticipando un crecimiento del superávit energético. Sin embargo, existen voces que advierten sobre el riesgo de que la riqueza generada no beneficie equitativamente a la población.

El Rol del Estado y el Debate sobre Políticas Productivas

En la discusión emergió la necesidad de redefinir el papel del Estado en la economía. Pablo Lavigne, secretario de Producción, sugirió que la intervención estatal debería ser mínima, mientras que otros especialistas argumentan que una política industrial activa es esencial para transformar las potencialidades en realidades.

Números que Hablan

Los datos revelan un panorama preocupante: Argentina produce menos de 1.200 dólares por habitante en exportaciones basadas en recursos naturales. Comparado con países como Noruega o Qatar, que superan los 30.000 dólares per cápita, la distancia es notable. Aunque se proyecten incrementos significativos debido a Vaca Muerta, la cifra final apenas alcanzaría a superar los 2.800 dólares por habitante en un futuro cercano.

Más Allá de los Hidrocarburos

La dependencia exclusiva de la explotación de recursos naturales es un área de preocupación. Para realmente transformar la economía, es necesario enriquecer la diversidad industrial, lo cual requiere un enfoque más integral que la simple explotación de Vaca Muerta.

Un Futuro Incierto

La conversación sobre Vaca Muerta y su impacto en la economía argentina culmina en una reflexión crítica: ¿qué sucederá con aquellos que queden fuera de esta “Tierra Prometida”? Un futuro en el que, si la riqueza no se redistribuye adecuadamente, podría ampliar aún más la brecha entre diferentes sectores de la sociedad.

La historia de Vaca Muerta es una lección de que la esperanza y las promesas deben ir acompañadas de acciones concretas y políticas efectivas que garanticen un futuro próspero para todos.