Diálogo en Ginebra sobre Ucrania: Europa rechaza plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia

La búsqueda de una solución pacífica al conflicto en Ucrania toma protagonismo en Ginebra. Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y aliados europeos se encuentran en la ciudad suiza para discutir la controvertida propuesta de paz impulsada por la administración de Donald Trump.

A medida que comienzan las negociaciones, el panorama se complica. El plan de paz de 28 puntos, que sugiere que Ucrania ceda territorios y reduzca su ejército, enfrenta críticas en varias capitales europeas. La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, quienes se reúnen con altos funcionarios ucranianos, incluido Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelenskyy.

El Debate en Torno al Plan de Paz

La propuesta ha generado un intenso debate. Desde la Unión Europea y otros aliados de Ucrania, se ha manifestado que el documento es una base para un trabajo adicional, siendo un concepto preliminar. Según un comunicado de la UE, «el borrador inicial incluye elementos cruciales para una paz justa y duradera». Además, ha subrayado la importancia de que «las fronteras no deben cambiarse por la fuerza».

Las Tensiones entre Trump y Zelenskyy

El enfoque del presidente Trump ha sido variado. En su reciente declaración, mencionó que Zelenskyy necesita aprobar el plan, pero también expresó su deseo de que se alcance la paz, aclarando que esta no es la oferta definitiva. En un giro, algunos senadores criticaron este enfoque, sugiriendo que el plan propuesto era un simple «wishlist» de Rusia, algo que tanto Rubio como la Casa Blanca negaron.

El Conflicto en el Terreno

Mientras tanto, la lucha en el este de Ucrania continúa con intensos combates en la región de Donetsk y Zaporizhia. Las fuerzas rusas están intentando ampliar su control territorial, mientras que Ucrania responde con ataques significativos. Este fin de semana, se registró uno de los mayores ataques ucranianos contra una planta de energía en la región de Moscú, lo que ha generado importantes daños materiales.

A su vez, Rusia ha intensificado sus ataques, dirigidos especialmente a la infraestructura energética de Ucrania. La situación se mantiene tensa a medida que se aproxima el cuarto año de este violento conflicto, el más cruento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.