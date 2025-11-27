Diariamente, cierran pymes en todo el país

La CGT exige diálogo ante la reforma laboral del gobierno de Milei

La Confederación General del Trabajo se posiciona en contra de las flexibilizaciones propuestas por el Gobierno y demanda una mesa de discusión para abordar la reforma laboral.

En medio de un panorama laboral complicado, la CGT ha manifestado su preocupación por los despidos y cierres de empresas. Cristian Jerónimo, co-titular de la confederación, instó al Gobierno de Javier Milei a convocar a una mesa de diálogo para tratar la reforma laboral que se discute actualmente.

Exigencia de una mesa de diálogo

Jerónimo destacó que aún están a la espera de una convocatoria del Ejecutivo para discutir los rumores que rodean la reforma. En una entrevista con radio La Red, hizo un llamado a la responsabilidad del Gobierno para establecer un espacio de discusión con expertos y representantes del sector laboral.

Una propuesta tripartita

El líder sindical propuso que la mesa de diálogo sea tripartita, involucrando a empresarios, trabajadores y el Gobierno. «En el Consejo de Mayo se debaten varios aspectos que no se limitan a lo laboral.», afirmó Jerónimo, sugiriendo que es necesario un enfoque más inclusivo para abordar estos temas.

Preocupaciones por las flexibilizaciones

Jerónimo enumeró las flexibilizaciones que considera perjudiciales para los derechos de los trabajadores, como limitar las indemnizaciones y modificar las vacaciones a discreción del empleador. «Cualquier reforma que implique recortes de derechos será rechazada de manera contundente», sentenció.

Pérdida de empleos y cierres de empresas

La preocupación no se limita a los cambios laborales. Jerónimo alertó sobre la alarmante pérdida de empleo en Argentina, con 276.000 puestos de trabajo perdidos y la clausura de 20.000 pequeñas y medianas empresas en lo que va del año. «Es un escenario preocupante que debe ser atendido con urgencia», agregó.

Disposición al diálogo constructivo