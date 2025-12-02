Diciembre 2025: Estrenos Imperdibles, ¡Descúbrelos Todos!

La plataforma Disney Plus se prepara para un diciembre inolvidable, repleto de nuevas temporadas, estrenos cinematográficos y contenido exclusivo que promete cautivar a toda la familia.

Novedades entre las Temporadas y Estrenos Cinematográficos

En diciembre de 2025, Disney Plus lanzará una variedad atractiva de contenido que incluye la nueva película de Diary of a Wimpy Kid y la esperada segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians. Estos títulos, junto con especiales musicales de reconocidos artistas internacionales, hacen de este mes uno de los más destacados para el servicio en América Latina.

Amplia Variedad de Contenidos

Aparte de los emocionantes estrenos, el mes también presentará numerosas novedades en franquicias, animaciones familiares y series originales de los estudios asociados a Disney. Esta estrategia de lanzamiento global permitirá que varias producciones estén disponibles simultáneamente en distintos países, consolidando así la oferta del servicio en su calendario trimestral.

La Mejor Programación para los Más Jóvenes

Una de las series más esperadas es la continuación de Percy Jackson, que regresa con nuevos episodios basados en la saga literaria que ha cautivado a millones. Además, la nueva entrega de Diary of a Wimpy Kid continuará la historia animada que ha entretenido a niños y adolescentes.

Un Festín de Música y Diversión para Niños

Entre los estrenos también se incluirán especiales musicales, documentales y producciones animadas diseñadas para un público infantil, complementando la celebración festiva de fin de año y ofreciendo contenido atractivo para toda la familia.

Un Catálogo Diversificado al Alcance de Todos

El catálogo de Disney Plus también se enriquecerá con títulos de renombradas marcas como Marvel, Lucasfilm, Pixar, National Geographic y producciones originales de Hulu. Esta combinación de contenido familiar, juvenil, documentales y cine reciente asegura una oferta variada para todos los gustos en Latinoamérica durante el último mes del año.