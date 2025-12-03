Diciembre 2025: Nuevas Oportunidades del Plan Odontológico de PAMI y Cómo Pedir Turnos

En diciembre de 2025, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) reafirma su compromiso con el Plan Sonrisa Mayor, su exclusivo servicio odontológico dirigido a jubilados y pensionados. Este programa, ampliamente valorado por sus afiliados, ofrece atención dental gratuita y completa que ayuda a cubrir tratamientos que, en el sector privado, podrían resultar prohibitivos.

Con el respaldo de PAMI, los jubilados pueden acceder a un sistema de atención integral que les permite recibir cuidados de salud dental personalizados. Este mes es especialmente significativo debido al aumento en la demanda de servicios de salud por los controles finales del año y consultas preventivas.

¿Cómo Funciona el Programa Odontológico de PAMI?

El Plan Sonrisa Mayor se basa en un modelo de atención donde cada afiliado es asignado a un odontólogo de referencia. Este profesional realiza una evaluación inicial, establece el tratamiento adecuado y, si es necesario, coordina la derivación a especialistas. Esta estructura está diseñada para optimizar el sistema de turnos y brindar un acceso más ágil a tratamientos complejos.

Pasos para Acceder al Programa

Para comenzar a utilizar los beneficios de este programa, los jubilados deben:

1. Solicitar un turno con su odontólogo de referencia para la consulta inicial.

2. Pedir una orden de derivación si requieren tratamientos especializados.

3. Consultar la cartilla de PAMI para elegir a un profesional o centro de atención.

4. Contactar al prestador elegido para fijar la cita.

PAMI también destaca que muchos consultorios ofrecen atención sin necesidad de turno previo, lo que es ideal para quienes requieren una consulta rápida.

Servicios Cubiertos por el Plan Sonrisa Mayor

El programa brinda una cobertura odontológica extensa y sin costo adicional para los jubilados, que incluye:

Endodoncias (tratamientos de conducto)

Atención de urgencias dentales

Tratamientos de alta complejidad

Rehabilitación bucal y restauraciones

Diagnóstico por imágenes

Atención domiciliaria para quienes tienen movilidad reducida

Uno de los aspectos más destacados es la cobertura total en prótesis dentales, tanto parciales como completas, así como la colocación de implantes, garantizando así una atención integral.

Requisitos para Acceder a los Servicios

Los afiliados deben presentar:

– DNI

– Credencial de PAMI

– Orden de derivación, cuando sea pertinente

Un Compromiso con la Salud Bucal

La continuidad del Plan Sonrisa Mayor refuerza el objetivo de PAMI de proporcionar acceso equitativo a cuidados de salud bucal, un aspecto crucial para la población mayor. La atención preventiva y los tratamientos especializados son parte de una estrategia que busca mejorar la calidad de vida de los jubilados, prevenir enfermedades y apoyar un envejecimiento saludable.