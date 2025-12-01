Diego Santilli se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés en Corrientes

El ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para su visita a Corrientes con el objetivo de sumar apoyo hacia el Presupuesto 2026 y las reformas clave que el Gobierno busca implementar. Esta gira, impulsada por el presidente Javier Milei, busca forjar consensos fundamentales en el ámbito político nacional.

Una Gira Estratégica

Diego Santilli continúa su recorrido por el país para reunirse con gobernadores y buscar la aprobación de leyes esenciales, como la triple reforma laboral, previsional y tributaria. Con la fecha de las sesiones extraordinarias del Congreso a la vuelta de la esquina, del 10 al 31 de diciembre, la presión aumenta por lograr el consenso provincial.

Reuniones Clave con Gobernadores

De los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en julio de 2024, Santilli ya se ha reunido con 15, incluyendo su último encuentro con el jujeño Carlos Sadir. Ahora se prevé que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, mantenga su reunión con el ministro, marcando un paso significativo en esta alianza. Juan Pablo Valdés, gobernador electo, también participará, lo que añade un matiz interesante al encuentro.

Expectativas para el Encuentro

Gustavo Valdés se mostró optimista sobre la visita de Santilli, programada para lunes o martes. «Estamos ansiosos por mantener un diálogo productivo que adelante los intereses de Corrientes y Argentina», comentó Valdés a los medios. En la agenda también se abordarán la situación fiscal de la provincia y las prioridades en obras públicas.

Corrientes en el Contexto Nacional

Corrientes tiene una representación de siete diputados y tres senadores nacionales, destacándose en los últimos comicios como la provincia donde la alianza Provincias Unidas obtuvo el mayor porcentaje de votos, con un 33,91%. Este apoyo electoral es crucial para la gestión del oficialismo en la aprobación de la legislación propuesta.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha manifestado su confianza en que el Presupuesto será aprobado, destacando que «hay altas posibilidades de que podamos sacar el Presupuesto». La colaboración con gobernadores como Santilli es fundamental para alcanzar este objetivo.