Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli se reunió con Milei en Olivos

Un reciente informe de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra revela encuentros comprometedores en la Quinta de Olivos. Lo publicado pone en tela de juicio el papel de figuras clave en el entorno del presidente Javier Milei.

Revelaciones Impactantes en el Informe de la Comisión

La Comisión Investigadora, liderada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, ha dado a conocer un informe que arroja luz sobre los movimientos financieros en la Quinta de Olivos. Durante una velada de ópera el pasado 10 de noviembre de 2024, Javier Milei se reunió con Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, acusado de corrupción, y Mauricio Novelli, cuyo nombre también está vinculado a la estafa de $Libra.

Un Encuentro Bajo Sospecha

Los registros indican que Novelli ingresó a la residencia presidencial a las 18:38, seguido de Spagnuolo a las 18:46, pero no hay constancia de cuándo abandonaron el lugar. Esto ha generado especulaciones de que la cena se extendió, lo que podría haber comprometido aún más la reputación de las figuras presentes.

Corruptos en la Misma Mesa

En su publicación, Ferraro compartió: «Ese domingo, quienes más tarde serían mencionados en la trama de $Libra y la ANDIS compartieron mesa con el presidente». Esta revelación agrava las acusaciones en torno de la gestión de Milei al frente del país.

Aquel evento en la Quinta no solo involucró a los mencionados. La lista de asistentes incluía a economistas de renombre como Juan Carlos De Pablo y Miguel Boggiano, junto a otros personajes destacados como Demian Reidel.

Investigación de la Comisión sobre la Estafa $Libra

El informe final de la Comisión no solo involucra a Milei, sino que también sugiere un “mal desempeño” en sus funciones al promover públicamente un “negocio privado” que terminó por estafar a miles de inversores. La Comisión ha solicitado al Congreso analizar estas acusaciones seriamente.

La controversia generada por este escándalo continúa resonando en el ámbito político, dejando a muchos cuestionando la transparencia de la actual administración. Las implicaciones de estas revelaciones podrían tener repercusiones significativas en la confianza pública y en el futuro político de Javier Milei.