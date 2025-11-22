Diego Torres y Fito Páez: ¡Listos para volver a brillar ante el público argentino!

Con su gira «Sale el Sol Tour 2026», Fito Páez propone una experiencia única que reinterpreta sus clásicos y presenta su más reciente obra. ¡Descubre todos los detalles!

Nueva Era Artística para Fito Páez

El aclamado músico argentino Fito Páez inicia una nueva etapa en su carrera con un espectáculo diseñado desde sus cimientos, ofreciendo arreglos inéditos de sus temas más reconocidos. Después de un exitoso año con «Páez Tecknicolor», donde recorrió varios países como España y Estados Unidos, el artista se adentra en un proyecto distinto que promete cautivar a sus seguidores.

Sale el Sol Tour 2026

Esta gira no solo representa un regreso a los escenarios, sino también un viaje emocional por su repertorio más emblemático. Páez revisita y revitaliza sus canciones, integrando piezas de su último álbum «Novela», que ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público. Cada detalle de este espectáculo ha sido meticulosamente seleccionado, ofreciendo una experiencia sonora y visual que refleja la profunda conexión del artista con su música.

Entradas a la Venta

El show en Buenos Aires promete ser una celebración de la música y la poesía, programado para los días 19 y 20 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. Además, ofrecerá presentaciones en el Estadio Ruca Che de Neuquén el 15 de abril y en Arena Maipú de Mendoza el 17 de abril. Las entradas ya están disponibles para quienes deseen vivir esta experiencia única.

Diego Torres Suma Fechas Debido a la Demanda

Por su parte, el reconocido artista Diego Torres ha añadido una fecha adicional a su esperado show sinfónico en el Movistar Arena. La presentación original, que incluía los días 10 y 11 de diciembre, ahora contará también con una función el 12 de diciembre para cerrar el año con un repertorio inolvidable.

Una Gala Musical Inigualable

Torres, embajador cultural con más de tres décadas de carrera, llevará a cabo un espectáculo exclusivo, acompañado de una gran orquesta. Este es un momento único para redescubrir sus clásicos junto a miles de fans en un evento que reinventa sus interpretaciones.

Éxitos Recientes y Proyecciones Futuras

Con su reciente canción Intuición elegida como la banda sonora del Mundial de Clubes de la FIFA, Torres continúa llevando su música por todo el mundo. Su último álbum, titulado Mejor Que Ayer, se ha convertido en un himno de crecimiento y optimismo, resonando con miles de oyentes a través de plataformas digitales.

Con temas como Leyes de la Vida, en colaboración con sus sobrinos, y su mensaje positivo, Diego se mantiene como uno de los artistas más queridos de América Latina. Sus seguidores pueden encontrar más información sobre las fechas y la venta de entradas a través de las plataformas correspondientes.