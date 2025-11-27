La decisión del Congreso peruano de inhabilitar a Willy Huerta Olivas, exministro del Interior, llega como parte de las repercusiones políticas tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La Inhabilitación: Sus Causas y Detalles

La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría un informe que detalla las infracciones constitucionales cometidas por Huerta, quien estuvo involucrado en el intento de disolverse el Congreso durante su mandato. Esta decisión se basa en el análisis de su conducta el 7 de diciembre, un día clave para la democracia peruana.

Reuniones Clave Previas al Golpe

Según el informe elaborado por Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Huerta realizó múltiples reuniones en el Despacho Presidencial antes del mensaje a la Nación de Pedro Castillo. Estos encuentros se llevaron a cabo entre el 1 y el 6 de diciembre de 2022, lo que generó sospechas sobre su complicidad en el intento de quiebre del orden democrático.

Un Papel Controversial en el Gobierno

El informe señala que Huerta facilitó la comunicación entre Castillo y el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, buscando apoyar el cierre del Congreso. Además, se menciona que ordenó reforzar la seguridad en las residencias de miembros del entorno cercano de Castillo, lo que sumó más dudas sobre su lealtad a la Constitución.

Falta de Defensa y Respuesta

En la sesión de votación, Huerta participó de manera virtual pero no se defendió ni presentó argumentos en su favor. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, destacó que su citación solo se reprogramó a pedido de Huerta y que, ante su ausencia en los descargos orales, se continuó con el proceso.

Sanciones y Alegaciones

La inhabilitación de 10 años, que no tiene carácter penal, se basa en que Huerta facilitó acciones que vulneraron la Constitución Política del Perú. La sanción, según el artículo 100 de la Constitución, busca mantener el orden constitucional y se aplica a altos funcionarios que hayan cometidos infracciones graves.

Más Acusaciones en el Horizonte

Las denuncias constitucionales acumuladas por el Congreso también afectarían al expresidente Pedro Castillo y a la expremier Betssy Chávez, señalando que varios artículos de la Constitución fueron quebrantados durante los eventos del 7 de diciembre.

Conclusiones del Informe

Se concluye que Huerta no solo apoyó el mensaje de Castillo, sino que no cumplió con su deber de oponerse a las órdenes del presidente en un contexto de usurpación. La decisión final del Congreso subraya la importancia de la responsabilidad política en la preservación de la democracia.