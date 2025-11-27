Disfruta de un Tributo Navideño a The Beatles en CDMX

Sumérgete en un espectáculo único que fusiona la alegría de la Navidad con la música inmortal de The Beatles. Esta experiencia promete alegría para los amantes del cuarteto y todos aquellos que adoran los clásicos festivos.

El esplendor navideño tomado por el sonido inconfundible de The Beatles se hará sentir en un evento diseñado especialmente para celebrar la temporada. Este homenaje rinde tributo a los icónicos éxitos de la banda británica, convirtiendo cada acorde en un himno festivo.

Morsa: La Banda que Revive el Legado Beatles

La banda Morsa se encargará de llevar la energía necesaria para revivir los grandes clásicos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con cada presentación. Con arreglos especiales, el repertorio está pensado para hacer vibrar a los asistentes y reunir a familias en un ambiente de complicidad.

Un Encuentro para Todas las Generaciones

Este evento no solo es para los fanáticos acérrimos, sino que se convierte en un espacio donde amigos y familias pueden disfrutar juntos. Los acordes familiares y los éxitos atemporales de The Beatles resonarán, creando un ambiente mágico apto para todas las edades.

Detalles del Evento

La propuesta cuenta con diferentes horarios para que cada quien pueda elegir el que mejor se adapte a su agenda. La primera función comienza a las 16:30 y la segunda a las 18:30 horas, brindando amplias opciones para disfrutar del espectáculo.

Un Lugar Especial para Celebrar

El evento se llevará a cabo en el Teatro Tepeyac Carmen Montejo, en la capital mexicana, el próximo domingo 21 de diciembre. Con entradas a precios accesibles, la platea baja tendrá un costo de 300 pesos y la alta de 250 pesos, asegurando que todos puedan unirse a la celebración.

Consigue tus entradas

Los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster o directamente en la taquilla del teatro. Es recomendable hacerlo con antelación para asegurar tu lugar y no perderte esta experiencia única.

Las funciones, programadas para evocar la esencia de la época navideña, están compuestas por un repertorio de los temas más emblemáticos de la banda, garantizando un rato de pura diversión y emoción.