Disminuye la Evasión del IVA, pero Impacta en el PBI

Un reciente informe revela que la evasión del IVA ha alcanzado un 42% en 2023, marcando una reducción del 7% respecto al año anterior, lo que pone en evidencia las dificultades que enfrenta el país en materia de recaudación fiscal.

Evasión del IVA: Un Problema Persistente

El Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral ha presentado un análisis que destaca la caída de la evasión del IVA, a pesar de que esta cifra sigue siendo alarmantemente alta. En comparación con 2022, la evasión disminuyó por segundo año consecutivo, evidenciando un pequeño avance hacia la formalización económica.

Mejoras en la Recaudación y el Cumplimiento Fiscal

El informe también señala que la recaudación ha crecido un 139%, aunque la actividad gravada lo ha hecho aún más rápidamente, en un 167%. El CET atribuye este fenómeno a un aumento en el cumplimiento tributario, resultado de esfuerzos por reducir la evasión.

Aún así, la recaudación tributaria en octubre sufrió caídas continuas, sugiriendo un entorno económico desafiante para las arcas del Estado.

Impacto en el Sistema Financiero

Entre 2019 y 2023, se registró un crecimiento del 15,3% en CUITs jurídicos en el sistema financiero, mientras que las cuentas bancarias asociadas a esos CUITs aumentaron un 42,6%. Además, las transacciones entre empresas aumentaron un 9%, lideradas principalmente por las MicroPyMEs.

Estos datos revelan que la digitalización está jugando un papel crucial en la lucha contra la evasión fiscal.

Sectores Más Afectados

El CET ha estado recopilando datos desde 2004, y este año el agro y el comercio destacan como los sectores con mayor reducción en la evasión. En el agro, la escasez de ventas debido a la sequía ha llevado a una caída notable en su evasión, con saldos a favor de IVA que no logran compensar las pérdidas generadas por la caía en la actividad económica.

Pérdida de Recursos y Desafíos Económicos

La evasión fiscal está causando que el Estado argentino pierda el 21% de su PBI, lo que equivale a millones en recursos no recaudados. Los sectores de servicios, comercio y construcción son los que potencialmente podrían contribuir con una mayor parte de estos recursos.

Evasión del IVA y Empleo No Registrado

Históricamente, un mayor nivel de evasión del IVA ha estado vinculado a una mayor informalidad laboral. Sin embargo, a pesar de la reducción de la evasión en el agro, el empleo no registrado se ha mantenido constante este año, lo que rompe con patrones anteriores.

Así, a pesar del avance en la reducción de la evasión, el panorama del empleo no parece haber mejorado sustancialmente, lo que representa un desafío continuo para la economía argentina.