Divorcio: Justicia limita compensación a 20 cuotas

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha tomado una decisión trascendental que cambia las reglas del juego en materia de compensación económica en divorcios. Esta nueva resolución no solo aumenta el monto total, sino que también reduce significativamente el tiempo de pago.

El reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala B) ha establecido un nuevo paradigma en la compensación económica tras la disolución del matrimonio. Se revocó el esquema previo que imponía un pago en 100 cuotas, considerándolo excesivo y desnaturalizando su propósito original.

Detalles del fallo: un cambio significativo

Según informes de Noticias Argentinas, la Cámara ha determinado un nuevo monto de compensación reconocida a la excónyuge, quien había interrumpido su carrera de medicina para dedicar tiempo al hogar y la familia. El total se fijó en $4.000.000, pero con una notable modificación en el plazo de pago.

– Anterioridad: 100 cuotas mensuales y consecutivas.

– Nueva disposición: 20 cuotas de $200.000 cada una, ajustadas por inflación.

Los jueces argumentaron que el modelo anterior, que extendía los pagos por casi ocho años, no solo perpetuaba la dependencia económica, sino que también iba en contra de la autonomía que busca fomentar el sistema judicial.

El propósito de la compensación económica

El Tribunal enfatizó que la compensación económica contempla la necesidad de “restablecer el equilibrio perdido” tras la separación, especialmente para quienes sacrifican su desarrollo profesional en pos de las responsabilidades familiares. Al prolongar tantos años el pago, se socava su esencia al dificultar la recuperación de la independencia económica de la parte más vulnerable.

Impacto potencial en futuros fallos

Expertos en derecho familiar sugieren que este fallo podría sentar un precedente significativo para futuros casos. Con una limitación en los plazos de pago, se establece un estándar más justo y acorde con la urgencia económica de quienes se beneficiarán de esta compensación. Así, quedarían atrás prácticas que dificultaban un reinicio efectivo tras la separación.