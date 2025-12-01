Doctora venezolana recibe 30 años de prisión por criticar a Maduro en WhatsApp

La doctora Marggie Orozco Tapias, de 65 años, enfrenta una condena de 30 años tras haber enviado un mensaje de audio en el que criticó al gobierno de Nicolás Maduro. Este caso pone de relieve las tensiones sobre la libertad de expresión en Venezuela.

Condena extrema por un mensaje de audio. La legislación venezolana impuso la máxima pena a la doctora Orozco, a pesar de que su único «delito» fue llamar a votar en contra del presidente en una conversación por WhatsApp.

El Contexto de la Condena

La detención de Orozco ocurrió ocho días después de las elecciones presidenciales, en las que el gobierno afirmó haber ganado. La doctora envió su mensaje a un grupo de vecinos en San Juan de Colón, Táchira, haciendo referencia a la crisis económica que enfrenta el país y responsabilizando a Maduro.

Arresto Inesperado

Paul Ruiz, el hijo de la doctora, relató cómo la policía llegó a su casa y la llevó bajo la promesa de una «entrevista». Pasaron tres días sin noticias de ella, hasta que fue arrestada por orden de las autoridades.

Implicaciones de su Declaración

El mensaje de Orozco se hizo llegar a simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron, amenazándola con retirar beneficios estatales. Esta situación resalta la represión a la libertad de expresión en Venezuela, donde el gobierno advierte que este derecho «no es absoluto».

Justicia y Represión

La jueza Luz Dary Moreno Acosta aseguró que las palabras de Orozco «ponen en riesgo la paz de Venezuela» y le impuso la pena máxima de prisión por incitación al odio y traición a la patria, amplificando la tensión en la relación con Estados Unidos. Según el hijo de la doctora, su madre no pidió una invasión, sino que instó a la comunidad a hacer valer su voz mediante el voto.

La Libertad de Expresión en Riesgo

La condena ha sido criticada por organismos de derechos humanos y juristas, quienes argumentan que la falta de un fundamento legal sólido socava la independencia judicial en Venezuela. Esta sentencia refleja un clima de miedo en el que muchos ciudadanos optan por autocensurarse en sus comunicaciones digitales.

El Peligro de Hablar en Público

Entre 2021 y 2023, más de 20 detenidos han sido reportados por ejercer su derecho a expresarse en plataformas digitales, poniendo de manifiesto que la Ley contra el Odio se utiliza para silenciar voces disidentes. La situación de Orozco se suma a una preocupante tendencia en el país, donde el debate y la crítica se vuelven peligrosos.

La Voz de la Comunidad

La comunidad y los familiares de Orozco continúan expresando su apoyo, indicando que la doctora jamás participó en actividades políticas. Las condenas a otros ciudadanos por denuncias similares han aumentado la presión sobre quienes deseaban expresarse públicamente, dejando un ambiente de aprehensión generalizada en el país.