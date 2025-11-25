Dólar Blue: Cierre del 25 de noviembre de 2025

El dólar blue sigue su ascenso en el mercado argentino, marcando cifras impactantes mientras los ahorristas buscan refugio en medio de un clima de incertidumbre económica.

Tarifas del Dólar Blue al 25 de Noviembre de 2025

Este martes 25 de noviembre, el dólar blue finalizó con una cotización de $1435,00 para la compra y $1455,00 para la venta, evidenciando un incremento considerable en relación con el cierre anterior. Este aumento destaca la búsqueda constante de alternativas seguras por parte de los inversores.

Tipo de Cambio Oficial: ¿Cuál es la Nueva Cotización?

En el mismo día, el dólar oficial se estableció a $1.420,00 para la compra y $1.470,00 para la venta, según el Banco Nación (BNA). Este tipo de cambio es regulado por el estado y se aplica exclusivamente en operaciones específicas.

Dólar MEP: Precios del Mercado Local

El dólar MEP, derivado de la compra y venta de bonos en el ámbito local, cerró a $1474,60 para la compra y $1476,60 para la venta. Este valor refleja las fluctuaciones del mercado en un contexto de alta demanda.

Dólar Contado con Liquidación en Aumento

El dólar contado con liquidación registró tarifas de $1.475,50 para la compra y $1.477,00 para la venta. Este mecanismo permite la transferencia de divisas fuera del país mediante la operación de bonos.

El Dólar Cripto y Su Posición Actual

En cuanto al dólar cripto, el USDT se cotiza alrededor de $1497,75 para la compra y $1517,48 para la venta. Este valor representa las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense.

Dólar Tarjeta: Tarifas Actualizadas

El dólar tarjeta, que incluye impuestos adicionales, cerró en $1911,00 para la venta según el BNA. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas con tarjeta en el extranjero.

Euro: Fijación del Tipo de Cambio Oficial

El euro oficial se estableció en $1.580 para la compra y $1.680 para la venta en el mercado formal, según los datos del BNA.

El Euro Blue y Su Cotización Actual

En el ámbito paralelo, el euro blue cerró en $1.773,75 para la compra y $1.741,75 para la venta. Este tipo de cambio resalta la diferencia entre el mercado oficial y el informal, donde el valor tiende a ser más alto.

Riesgo País: ¿Cuál es la Situación Actual?

El riesgo país, un indicador clave que refleja la diferencia entre las tasas de bonos de Estados Unidos y otros países, se situó en 651 puntos básicos este martes, evidenciando el clima de incertidumbre económica que rodea a Argentina.