Dólar blue: Cierre del lunes 1 de diciembre

En medio de un clima de incertidumbre económica, el dólar blue se dispara hoy, alcanzando un nuevo máximo que refleja la búsqueda constante de refugio por parte de los ahorristas argentinos.

En la jornada de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, el dólar blue culminó su cotización en $1.445,00 para la venta, marcando un incremento significativo respecto al cierre previo, que evidenció la turbulencia en el mercado cambiario.

Detalles de la Cotización del Dólar Blue

El dólar blue se negoció a $1.425,00 para la compra y $1.445,00 para la venta, reflejando la naturaleza del mercado paralelo que opera sin regulación estatal.

Tipo de Cambio Oficial

El dólar oficial concluyó el día con un valor de $1.425,00 para compras y $1.475,00 para ventas (BNA), evidenciando la disparidad con el mercado informal.

Rendimiento del Dólar MEP

En el ámbito de las operaciones de bonos, el Dólar MEP se cerró a $1.472,00 para la compra y $1.472,50 para la venta, consolidando su posición en el mercado cambiario local.

¿A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 1 de diciembre?

Dólar Contado con Liquidación

El Dólar Contado con Liquidación finalizó la jornada en $1.513,50 para la compra y $1.514,10 para la venta, utilizado comúnmente para transferir divisas al exterior a través de la compraventa de bonos.

Valor Actual del Dólar Cripto

El valor del USDT, una de las principales stablecoins, se observa en $1.487,83 para la compra y $1.509,80 para la venta, destacando el fenómeno de las criptomonedas en el ámbito financiero argentino.

Cierre del Dólar Tarjeta

Hoy, el dólar tarjeta se situó en $1.917,50 para la venta (BNA), correspondiente al tipo de cambio oficial, más los impuestos aplicables.

Euro en el Mercado Oficial y Blue

En el mercado formal, el euro oficial cerró en $1.630 para la compra y $1.730 para la venta. Por otro lado, en el mercado informal, el euro blue alcanzó $1.684,29 para la compra y $1.688,03 para la venta.

Riesgo País en Alza

Según el informe de hoy, el riesgo país sitúa a Argentina en 643,00 puntos básicos, un indicador que refleja la percepción de riesgo entre los inversores respecto a la economía nacional.