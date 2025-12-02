Dólar Blue: Cierre del Martes 2 de Diciembre de 2025

El dólar blue alcanzó hoy un nuevo récord, reflejando la inquietud entre los ahorristas en medio de un clima económico complejo.

En el marco de una economía llena de incertidumbres, el dólar blue cerró este martes 2 de diciembre a $1.445,00 en la venta, marcando un incremento respecto al cierre anterior. Este aumento en la cotización pone de manifiesto la constante búsqueda de activos seguros por parte de los ciudadanos.

Cierre del Dólar Blue: Martes 2 de diciembre de 2025

El dólar blue finalizó la jornada cotizado a $1.425,00 para la compra y $1.445,00 para la venta, resaltando su naturaleza como un tipo de cambio paralelo y sin control estatal.

Dólar Oficial: Cotización del Martes

El dólar oficial concluyó la jornada con el siguiente valor: $1.430,00 para compra y $1.480,00 para venta, según el Banco Nación. Este tipo de cambio está regulado y destinado a transacciones específicas.

Dólar MEP: ¿Cuál es su Cierre?

El dólar MEP se situó hoy a $1.479,20 para la compra y $1.480,60 para la venta. Esta cotización se deriva de la compra-venta de bonos en el mercado local.

Cierre del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación cerró el 2 de diciembre a $1.522,90 para compra y $1.523,50 para venta, utilizado principalmente para transferencias de divisas al exterior mediante la compra de bonos.

Cotización del Dólar Cripto

El valor del USDT, una stablecoin, se ubica en $1.496,37 para la compra y $1.515,54 para la venta, lo que muestra la tendencia de las criptomonedas en el mercado.

Dólar Tarjeta: Precios Actuales

El dólar tarjeta cerró a $1.924,00 para la venta (BNA). Este valor incluye impuestos adicionales como el PAIS y percepciones de Ganancias/BBPP.

Cierre del Euro Oficial y Euro Blue

En el mercado formal, el euro oficial finalizó en $1.630,00 para la compra y $1.730,00 para la venta.

En el ámbito informal, el euro blue cotizó a $1.755,75 para la compra y $1.723,75 para la venta, mostrando su valor superior respecto al oficial.

Riesgo País: Un indicador clave

El riesgo país, que mide la percepción del riesgo asociado a la inversión en Argentina, se situó en 648,00 puntos básicos según el índice elaborado por JP Morgan, destacando la preocupación generalizada en el mercado financiero.