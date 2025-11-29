Dólar Blue: Cierre del Viernes 28 de Noviembre

El valor del dólar blue continúa en alza, alcanzando niveles significativos en medio de una economía inestable. Este viernes, se consolida como una de las principales preocupaciones de los ahorristas.

Cierre del Dólar Blue: $1,475.00 para la Venta

Este 28 de noviembre de 2025, el dólar blue cerró a $1,425.00 para la compra y $1,475.00 para la venta. Este aumento evidencia el creciente interés de los inversores por activos seguros en tiempos de incertidumbre.

Dólar Oficial: $1,480.00 para la Venta

Por su parte, el dólar oficial se situó en $1,430.00 para la compra y $1,480.00 para la venta (BNA). Este tipo de cambio es controlado por el gobierno y solo es aplicable a operaciones específicas.

Precio del Dólar MEP

El dólar MEP concluyó la jornada a $1,475.30 para la compra y $1,477.80 para la venta, resultado de transacciones de bonos en el ámbito local.

Dólar Contado con Liquidación: Variaciones del 28 de Noviembre

El Dólar Contado con Liquidación se mantuvo en $1,517.50 para la compra y $1,518.30 para la venta, marcado por el movimiento de bonos que permite a los inversores retirar divisas del país.

Cotización del Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el USDT fue valorizado en $1,459.48 para la compra y $1,475.10 para la venta, reflejando el comportamiento de las stablecoins vinculadas al dólar.

Dólar Tarjeta: Precio Actualizado

El dólar tarjeta se situó en $1,497.14 para la venta (BNA), incluyendo los impuestos correspondientes por uso internacional.

Cierre del Euro Oficial y Euro Blue

En el mercado formal, el euro oficial cerró en $1,712.67 para la compra y $1,619.96 para la venta. En cambio, en el mercado informal, el euro blue alcanzó los $1,736.75 para la compra y $1,705.75 para la venta, operando a un precio superior al oficial.

Riesgo País: Indicadores de Inversión

El riesgo país, un índice que compara la estabilidad de las inversiones argentinas con las de Estados Unidos, se ubicó en 653.00 puntos básicos este 27 de noviembre, reflejando la fragilidad del entorno económico actual.