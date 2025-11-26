Dólar en Córdoba: Cotización del 26 de noviembre

Dólar en Argentina: Precios Actualizados para el 26 de Noviembre
En el día de hoy, el mercado cambiario argentino muestra importantes variaciones que impactan en la economía diaria de los ciudadanos.
Este miércoles 26 de noviembre, el precio del dólar oficial en el Banco Nación se sitúa en 1.470 pesos para la venta y 1.420 pesos para la compra. El Gobierno ha establecido un rango entre los 1.000 y 1.500 pesos para que la moneda estadounidense mantenga su fluctuación.
Valores del Dólar en Diferentes Entidades
La cotización del dólar oficial presenta ligeras variaciones según la entidad financiera elegida. A continuación, se detallan los precios actuales:
Bancor
– Compra: $1.420
– Venta: $1.480
BBVA
– Compra: $1.425
– Venta: $1.475
ICBC
– Compra: $1.405
– Venta: $1.465
Banco Galicia
– Compra: $1.420
– Venta: $1.470
Banco Santander
– Compra: $1.425
– Venta: $1.475
Banco Credicoop
– Compra: $1.420
– Venta: $1.470
Banco Macro
– Compra: $1.410
– Venta: $1.475
Banco Supervielle
– Compra: $1.423
– Venta: $1.463
Dólar MEP: Cotización Actualizada
El dólar MEP, por su parte, se encuentra cotizando a $1.478,32 para la compra y $1.472,00 para la venta, reflejando el movimiento del mercado en tiempo real.