Dólar en Córdoba: Cotización del 26 de noviembre

En el día de hoy, el mercado cambiario argentino muestra importantes variaciones que impactan en la economía diaria de los ciudadanos.

Este miércoles 26 de noviembre, el precio del dólar oficial en el Banco Nación se sitúa en 1.470 pesos para la venta y 1.420 pesos para la compra. El Gobierno ha establecido un rango entre los 1.000 y 1.500 pesos para que la moneda estadounidense mantenga su fluctuación.

Valores del Dólar en Diferentes Entidades

La cotización del dólar oficial presenta ligeras variaciones según la entidad financiera elegida. A continuación, se detallan los precios actuales:

Bancor

– Compra: $1.420

– Venta: $1.480

BBVA

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

ICBC

– Compra: $1.405

– Venta: $1.465

Banco Galicia

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

Banco Santander

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

Banco Credicoop

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

Banco Macro

– Compra: $1.410

– Venta: $1.475

Banco Supervielle

– Compra: $1.423

– Venta: $1.463

Dólar MEP: Cotización Actualizada

El dólar MEP, por su parte, se encuentra cotizando a $1.478,32 para la compra y $1.472,00 para la venta, reflejando el movimiento del mercado en tiempo real.