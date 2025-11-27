Dólar en Córdoba: Cotización del 27 de noviembre

En un contexto económico dinámico, el dólar oficial y alternativo experimentan variaciones significativas este jueves. Conocé los últimos valores de referencia para hoy.

Este jueves 27 de noviembre, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra en 1.475 pesos para la venta y 1.425 pesos para la compra, marcando una jornada de fluctuaciones en el mercado cambiario argentino.

Cotización Actual del Dólar Oficial

El Gobierno nacional ha establecido bandas entre $1.000 y $1.500 pesos para permitir que la divisa estadounidense tenga movilidad. Esta medida busca inyectar estabilidad en un ambiente económico desafiante.

Valores del Dólar Blue

A la espera de los últimos datos, el dólar blue sigue siendo una alternativa popular en el mercado informal, aunque sus tasas varían en función de la oferta y la demanda.

Dólar MEP y sus cotizaciones

El dólar MEP se encuentra en 1.487,17 pesos para la compra y 1.481,85 pesos para la venta, aportando un panorama más amplio del mercado cambiario en el país.

Variaciones por Entidades Financieras

Los precios del dólar oficial oscilan según cada entidad financiera. Aquí algunos ejemplos de los valores reportados:

Bancor

Compra: $1.425

Venta: $1.485

BBVA

Compra: $1.425

Venta: $1.475

ICBC

Compra: $1.420

Venta: $1.480

Banco Galicia

Compra: $1.425

Venta: $1.475

Banco Santander

Compra: $1.430

Venta: $1.480

Banco Credicoop

Compra: $1.420

Venta: $1.470

Banco Macro

Compra: $1.420

Venta: $1.480

Banco Supervielle

Compra: $1.434

Venta: $1.474