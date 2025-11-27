Dólar en Córdoba: Cotización del 27 de noviembre

El Dólar en Argentina: Precios de la Jornada del 27 de Noviembre
En un contexto económico dinámico, el dólar oficial y alternativo experimentan variaciones significativas este jueves. Conocé los últimos valores de referencia para hoy.
Este jueves 27 de noviembre, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra en 1.475 pesos para la venta y 1.425 pesos para la compra, marcando una jornada de fluctuaciones en el mercado cambiario argentino.
Cotización Actual del Dólar Oficial
El Gobierno nacional ha establecido bandas entre $1.000 y $1.500 pesos para permitir que la divisa estadounidense tenga movilidad. Esta medida busca inyectar estabilidad en un ambiente económico desafiante.
Valores del Dólar Blue
A la espera de los últimos datos, el dólar blue sigue siendo una alternativa popular en el mercado informal, aunque sus tasas varían en función de la oferta y la demanda.
Dólar MEP y sus cotizaciones
El dólar MEP se encuentra en 1.487,17 pesos para la compra y 1.481,85 pesos para la venta, aportando un panorama más amplio del mercado cambiario en el país.
Variaciones por Entidades Financieras
Los precios del dólar oficial oscilan según cada entidad financiera. Aquí algunos ejemplos de los valores reportados:
Bancor
Compra: $1.425
Venta: $1.485
BBVA
Compra: $1.425
Venta: $1.475
ICBC
Compra: $1.420
Venta: $1.480
Banco Galicia
Compra: $1.425
Venta: $1.475
Banco Santander
Compra: $1.430
Venta: $1.480
Banco Credicoop
Compra: $1.420
Venta: $1.470
Banco Macro
Compra: $1.420
Venta: $1.480
Banco Supervielle
Compra: $1.434
Venta: $1.474