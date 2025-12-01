Dólar en Córdoba: Cotización del lunes 1 de diciembre

A partir del 1 de diciembre, el dólar oficial y sus alternativas presentan variaciones significativas en su cotización. A continuación, te ofrecemos un resumen de los precios más relevantes en el mercado.

Este lunes, el dólar oficial a través del Banco Nación se comercializa a 1.475 pesos para la venta, mientras que su valor de compra se sitúa en 1.425 pesos.

El Gobierno ha definido un rango de fluctuación para el tipo de cambio entre 1.000 y 1.500 pesos para mantener el equilibrio en el mercado.

Dólar en el Banco Nación

Cotización: Venta: 1.475 pesos; Compra: 1.425 pesos

Dólar Blue

Aún se espera conocer su cotización actualizada, dado que el mercado informal presenta cambios constantes.

Dólar MEP

En el segmento del dólar MEP, los valores son: Compra: 1.476,19 pesos; Venta: 1.476,40 pesos.

Variaciones por Entidad Financiera

La cotización del dólar oficial puede variar dependiendo del banco. Aquí están los precios en diferentes entidades:

Bancor

– Compra: 1.425 pesos

– Venta: 1.485 pesos

BBVA

– Compra: 1.425 pesos

– Venta: 1.475 pesos

ICBC

– Compra: 1.405 pesos

– Venta: 1.465 pesos

Banco Galicia

– Compra: 1.420 pesos

– Venta: 1.470 pesos

Banco Santander

– Compra: 1.430 pesos

– Venta: 1.480 pesos

Banco Credicoop

– Compra: 1.430 pesos

– Venta: 1.480 pesos

Banco Macro

– Compra: 1.420 pesos

– Venta: 1.480 pesos

Banco Supervielle

– Compra: 1.442 pesos

– Venta: 1.482 pesos