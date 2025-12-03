Dólar en Córdoba: Cotización del miércoles 3 de diciembre

El miércoles 3 de diciembre, el dólar oficial en el Banco Nación alcanza los 1.480 pesos en venta y 1.430 pesos en compra. Con medidas del gobierno que establecen un rango entre $1.000 y $1.500, la divisa estadounidense continúa su oscilación en el mercado.

Dólar Oficial en el Banco Nación

Actualmente, el dólar oficial se cotiza a 1.480 pesos para la venta y 1.430 pesos para la compra. Este valor puede variar según cada entidad financiera y es crucial para quienes operan en el mercado.

Dólar Blue: Lo Que Necesitás Saber

El dólar blue, una de las opciones más consultadas por los argentinos, se mantiene en alza, reflejando la demanda en el mercado paralelo. Los valores pueden fluctuar significativamente, por lo que se recomienda estar atento a las novedades.

Dólar MEP: ¿Cuál es su Cotización?

El dólar MEP se sitúa en 1.477,66 pesos para la compra y 1.477,35 pesos para la venta. Este tipo de cambio es una alternativa popular para las transacciones en el mercado financiero.

Variaciones en los Valores según Bancos

La cotización del dólar varía de acuerdo a cada banco. A continuación, se presentan algunos de los precios actuales:

Bancor

Compra: $1.430 | Venta: $1.490

BBVA

Compra: $1.430 | Venta: $1.480

ICBC

Compra: $1.425 | Venta: $1.485

Banco Galicia

Compra: $1.420 | Venta: $1.470

Banco Santander

Compra: $1.430 | Venta: $1.480

Banco Credicoop

Compra: $1.425 | Venta: $1.475

Banco Macro

Compra: $1.425 | Venta: $1.485

Banco Supervielle

Compra: $1.438 | Venta: $1.478