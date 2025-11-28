Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 28 de noviembre

Este viernes el dólar en Argentina: novedades y precios en auge
La cotización del dólar se mantiene en el centro de atención: este 28 de noviembre, el dólar oficial escala en el Banco Nación. Entérate de la variación en las distintas entidades financieras.
Hoy, el dólar oficial en el Banco Nación presenta un precio de 1.475 pesos para la venta y 1.425 pesos para la compra. El Gobierno ha fijado un rango de entre $1.000 y $1.500 para permitir que la divisa estadounidense flote adecuadamente.
Dólar Banco Nación
El dólar en el Banco Nación continúa respondiendo a las políticas cambiarias del Gobierno, ofreciendo a los usuarios precios competitivos en comparación con otras entidades.
Dólar Blue
La variación del dólar blue se ha convertido en un termómetro para el mercado paralelo, reflejando la disponibilidad y demanda de la moneda extranjera. Se espera que su cotización continúe fluctando en función de diversos factores económicos.
Dólar MEP
El dólar MEP se cotiza actualmente a $1.481,12 para la compra y $1.479,00 para la venta. Esta opción se ha vuelto popular entre quienes buscan evitar las restricciones del mercado cambiario oficial.
Variaciones por entidad financiera
La cotización del dólar oficial en diferentes bancos muestra la diversidad en los precios. Aquí los valores destacados:
Bancor
– Compra: $1.425
– Venta: $1.485
BBVA
– Compra: $1.425
– Venta: $1.475
ICBC
– Compra: $1.410
– Venta: $1.470
Banco Galicia
– Compra: $1.420
– Venta: $1.470
Banco Santander
– Compra: $1.430
– Venta: $1.480
Banco Credicoop
– Compra: $1.430
– Venta: $1.480
Banco Macro
– Compra: $1.420
– Venta: $1.480
Banco Supervielle
– Compra: $1.438
– Venta: $1.478