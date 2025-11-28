Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 28 de noviembre

La cotización del dólar se mantiene en el centro de atención: este 28 de noviembre, el dólar oficial escala en el Banco Nación. Entérate de la variación en las distintas entidades financieras.

Hoy, el dólar oficial en el Banco Nación presenta un precio de 1.475 pesos para la venta y 1.425 pesos para la compra. El Gobierno ha fijado un rango de entre $1.000 y $1.500 para permitir que la divisa estadounidense flote adecuadamente.

Dólar Banco Nación

El dólar en el Banco Nación continúa respondiendo a las políticas cambiarias del Gobierno, ofreciendo a los usuarios precios competitivos en comparación con otras entidades.

Dólar Blue

La variación del dólar blue se ha convertido en un termómetro para el mercado paralelo, reflejando la disponibilidad y demanda de la moneda extranjera. Se espera que su cotización continúe fluctando en función de diversos factores económicos.

Dólar MEP

El dólar MEP se cotiza actualmente a $1.481,12 para la compra y $1.479,00 para la venta. Esta opción se ha vuelto popular entre quienes buscan evitar las restricciones del mercado cambiario oficial.

Variaciones por entidad financiera

La cotización del dólar oficial en diferentes bancos muestra la diversidad en los precios. Aquí los valores destacados:

Bancor

– Compra: $1.425

– Venta: $1.485

BBVA

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

ICBC

– Compra: $1.410

– Venta: $1.470

Banco Galicia

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

Banco Santander

– Compra: $1.430

– Venta: $1.480

Banco Credicoop

– Compra: $1.430

– Venta: $1.480

Banco Macro

– Compra: $1.420

– Venta: $1.480

Banco Supervielle

– Compra: $1.438

– Venta: $1.478