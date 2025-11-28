Dólar Oficial y Blue: Cotizaciones EN VIVO del 28 de noviembre de 2025

En un mercado cambiario siempre cambiante, hoy, 28 de noviembre de 2025, te traemos las cotizaciones más relevantes del dólar y el euro en Argentina. Conoce los valores exactos que están marcando la pauta financiera en el día de hoy.

El Dólar Blue en la Actualidad

En esta jornada, el dólar blue se mantiene en un valor de $1440,00 para la compra y $1420,00 para la venta, marcando así su posición en el mercado paralelo.

¿Cómo se Mueve el Dólar Oficial?

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se sitúa en $1475,00 para compra y $1425,00 para venta.

Valor del Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, cotiza a $1480,40 para la compra y $1484,30 para la venta.

Así Cotiza el Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se refleja en las pizarras a $1529,90 para la compra y $1531,30 para la venta.

La Cotización del Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se establece en $1512,00 para la compra y $1509,00 para la venta.

Dólar Tarjeta: El Dólar de los Consumos Extranjeros

El tipo de cambio para los consumos realizados con tarjeta en moneda extranjera asciende a $1917,50. Este valor abarca compras online de productos digitales o servicios en el exterior.

Euro Oficial en el Mercado

El euro oficial se encuentra en $1712,67 para la compra y $1619,96 para la venta, según la pizarra del BNA este viernes.

Euro Blue: La Cotización en el Mercado Paralelo

El euro blue opera en el mercado informal con valores de $1.749,75 para la compra y $1.717,75 para la venta, evidenciando su mayor costo respecto al euro oficial.

Riesgo País: Un Indicador Vital

Para el día de hoy, el riesgo país, que mide la diferencia en el rendimiento de los bonos argentinos comparado con los de EE. UU., se ha situado en 653 puntos básicos.