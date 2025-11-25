martes, noviembre 25, 2025
Dólar y Dólar Blue: Cotización EN VIVO del 25 de noviembre de 2025

Actualización del Dólar: ¿Cuáles son las Cotizaciones del 25 de Noviembre de 2025?

Conoce los últimos precios del dólar y del euro en Argentina este martes. A medida que el mercado cambiario sigue fluctuando, es fundamental estar informado sobre las cotizaciones vigentes.

Cotización del Dólar Blue

Hoy, el dólar paralelo presenta un valor de $1425,00 para la compra y $1405,00 para la venta, manteniendo su relevancia en el mercado cambiante.

Dólar Oficial: Precio Actual

Según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se establece en $1450,00 para la compra y $1400,00 para la venta, reflejando las condiciones actuales del mercado.

Dólar MEP: Cotización en la Bolsa

El dólar conocido como MEP cotiza en $1456,60 para la compra y $1473,80 para la venta, ofreciendo una opción atractiva para quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

Precio del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se posiciona en $1488,10 para la compra y $1488,50 para la venta, continuando su tendencia en el mercado financiero.

Dólar Cripto: Valor en el Mercado Digital

Las operaciones con criptomonedas muestran que el dólar cripto cotiza en $1509,65 para la compra y $1494,82 para la venta, un dato relevante para los interesados en este tipo de transacciones.

Cotización del Dólar Tarjeta

El cambio para los consumos en el exterior, a través de tarjetas, se ubica en $1885,00, afectando a quienes utilizan servicios digitales y compran productos en otros países.

Euro Oficial: Precio de Hoy

El euro oficial se encuentra en el BNA a $1675,50 para la compra y $1582,93 para la venta, destacándose en el mercado cambiario argentino.

Euro Blue: Cotización del Mercado Paralelo

En el mercado informal, el euro blue se presenta hoy a un valor de $1736,75 para la compra y $1705,75 para la venta, mostrando su diferencia con el euro oficial.

Riesgo País: ¿Dónde Estamos Hoy?

El riesgo país, un índice elaborado por JP Morgan, se encuentra en 635 puntos básicos este 25 de noviembre, lo que refleja la percepción del riesgo asociado a la deuda de Argentina en comparación con otros países.

