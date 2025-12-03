Dólar y Dólar Blue: Cotizaciones en Vivo – Miércoles 3 de diciembre de 2025

Dólar Blue en Alza: Cotización del 3 de Diciembre de 2025

El mercado cambiario se encuentra en constante movimiento. Hoy, el dólar blue muestra cifras sorprendentes que no te puedes perder.

¿Cuál es la Cotización del Dólar Blue Hoy?

En esta jornada, el dólar blue se sitúa en $1,445.00 para la compra y $1,425.00 para la venta, marcando una tendencia creciente en el mercado paralelo.

El Dólar Oficial: ¿Cómo Se Encuentra?

De acuerdo con los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cotiza hoy en $1,480.00 para compra y $1,430.00 para la venta.

Dólar MEP: Cotización Actualizada

El dólar MEP, mejor conocido como dólar bolsa, registra un precio de $1,478.30 para la compra y $1,481.30 para la venta, reflejando fluctuaciones típicas de este tipo de cambio.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Hoy, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a $1,520.10 para la compra y $1,522.00 para la venta, mostrando una estabilidad en su cotización reciente.

José Luis Ammaturo: «Desde octubre se estableció un marco de confianza.»

Dólar Cripto: Lo Último en Criptomonedas

Por su parte, el dólar cripto se cotiza en $1,504.09 para la compra y $1,501.99 para la venta, reflejando la creciente influencia de las criptomonedas en el mercado.

Dólar Tarjeta: ¿A Cuánto Está?

El tipo de cambio para consumos en el exterior o compras digitales se sitúa en $1,924.00, lo que afecta a múltiples usuarios que utilizan sus tarjetas para transacciones en moneda extranjera.

Euro Oficial: Últimas Cifras

En el ámbito del euro, su cotización oficial es de $1,733.71 para la compra y $1,640.79 para la venta, según lo informado por el BNA.

Euro Blue: Mercado Paralelo

El euro blue hoy se opera en $1,755.75 para la compra y $1,723.75 para la venta, con precios más elevados en el mercado paralelo, conocido también como «mercado negro».

Riesgo País: Indicador Clave

El riesgo país, un barómetro crucial para la economía, se encuentra hoy en 647 puntos básicos, según JP Morgan, señalando las condiciones del mercado financiero en Argentina.