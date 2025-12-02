Dólar y Dólar Blue Hoy: Cotizaciones en Vivo – Martes 2 de Diciembre de 2025

¿Qué cotización tiene el dólar hoy? Descubre los números del 2 de diciembre de 2025

En este martes 2 de diciembre de 2025, los valores del dólar en el mercado argentino presentan variaciones que marcan la jornada cambiaria. Aquí te brindamos todos los detalles.

Valor del dólar blue en el mercado paralelo

El dólar blue se presenta hoy con un valor de $1,445.00 para la compra y $1,425.00 para la venta, manteniendo su tendencia en el mercado informal.

Tipo de cambio oficial

Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cotiza en $1,475.00 para la compra y $1,425.00 para la venta en la misma fecha.

Dólar MEP: la opción de la bolsa

El dólar MEP, o dólar bolsa, se ubica en $1,472.70 para compra y $1,479.00 para venta, ofreciendo una alternativa atractiva para inversionistas.

Contado con liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación se encuentra en $1,516.60 para la compra y $1,517.50 para la venta, permitiendo a los inversores operar en el exterior.

¿Cuál es el valor del dólar cripto?

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto tiene una cotización de $1,511.33 para la compra y $1,503.46 para la venta hoy.

Dólar tarjeta: valor para consumos internacionales

El tipo de cambio utilizado para los gastos en moneda extranjera relacionados con tarjetas se encuentra en $1,917.50, aplicándose a compras en el exterior y servicios digitales.

Euro oficial y euro blue

En el ámbito del euro, el tipo de cambio oficial en el BNA el día de hoy es de $1,725.42 para la compra y $1,632.50 para la venta. Por otro lado, el euro blue se cotiza en $1,755.75 para compra y $1,723.75 para venta, reflejando su valor más alto en el mercado paralelo.

Indicador de riesgo país

Este 2 de diciembre, el riesgo país se posiciona en 648 puntos básicos, cifra que refleja la percepción del riesgo de los inversores hacia Argentina comparado con el mercado estadounidense.