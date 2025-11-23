Domingo Calurosos: Vecinos Llenan las Playas Tras Superar la Máxima

La temperatura sobrepasó los 24 °C en un domingo perfecto, atrayendo a familias completas a las playas de Comodoro Rivadavia para disfrutar de uno de los fines de semana largos más esperados del año.

Con el clima ideal, los habitantes de Comodoro Rivadavia encontraron en la playa el lugar perfecto para relajarse y recargar energías. Las zonas costeras, tanto del norte como del sur, se convirtieron en los destinos preferidos para pasar el día, siendo La Compresora la más concurrida.

La Compresora: El Destino Favorito del Domingo

Superando las expectativas de calor, la playa de La Compresora se llenó de familias que disfrutaron de un almuerzo al resguardo de las formaciones rocosas. Este espacio no solo ofrece un entorno relajante, sino que también permite que los visitantes lleguen en vehículos, facilitando la experiencia.

Restinga Alí: Diversión Familiar a Pocos Pasos

A pocos metros de La Compresora, Restinga Alí llamó la atención con su senda peatonal y juegos para niños. Este lugar, con fogones y un amplio playón, se posiciona como uno de los lugares más atractivos para los que buscan disfrutar del sol y de una buena merienda.

Actividades en la Costanera del Centro

La costanera vibró con actividades como clases de natación gratuitas, atrayendo a familias que se instalaron en las piedras cercanas para disfrutar del sol y del ambiente festivo.

Sabor y Deporte: La Combinación Perfecta

La variedad de deportes náuticos atraía a los más activos, mientras que los sabores tradicionales como churros y tortas fritas acompañaban a quienes disfrutaban de tarifas refrescantes. El ambiente era el ideal para comenzar a adentrarse en la temporada veraniega.

Rada Tilly: Diversión en la Arena

La playa de Rada Tilly también se llenó de vida, con familias jugando al fútbol tenis, caminando por la orilla y disfrutando de juegos tradicionales como el tejo. Este rincón balneario se prepara para recibir el verano con entusiasmo.

Este domingo marcó un tiempo de esparcimiento y conexión familiar, en medio de un clima que invita al disfrute y a la buena energía mientras nos acercamos a la última parte del año.